Redakteure der französischen Seite Jeuxvideo haben die Entwickler von Serious Sam 4: Planet Badass besucht und Spielszenen aus der Pre-Alpha mitgebracht. Auf dem Youtube-Kanal von »Questrium« wurden das Gameplay ebenfalls hochgeladen.

Für Serious Sam 4 hat sich das Entwicklerteam einiges vorgenommen und will sowohl alte Tugenden nicht vernachlässigen, gleichzeitig aber auch die bekannte Formel behutsam erneuern. Es soll größere Level mit optionalen Zielen, Fahrzeuge und bis zu 10.000 gleichzeitige Gegner auf dem Bildschirm geben. Wie das Ganze in Aktion aussieht, blieb bis vor kurzem größtenteils unter Verschluss.

In den knapp zweieinhalb Minuten legt sich Hauptcharakter Sam mit allerhand anstürmenden Feindeswellen an und nutzt dabei Pistolen, Sturmgewehre, Schrotflinten und Scharfschützengewehre. Am Ende des Videos steigt er in einen Mähdrescher und entledigt sich seinen Verfolgern auf recht rabiate Art und Weise.

Da es sich noch um eine Pre-Alpha handelt, sehen einige Grafiken und Animationen noch nach Platzhalter-Modellen aus. Erste Eindrücke können wir in dem Video aber schon mal sammeln.

