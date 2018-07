Shenmue 1 & 2 - Release-Termin der Collection aufgetaucht

Genau zum Beginn der Gamescom am 21. August 2018 wird die Wiederveröffentlichung von Shenmue 1 & 2 in einer technisch aufgehübschten Collection voraussichtlich an den Start gehen. Im PlayStation- wie auch im Microsoft-Store wird das Datum als Release-Termin genannt. Im Steam Store prangt ebenfalls der 21. August in der entsprechenden Zeile.

Sega selbst hat noch nichts Offizielles geäußert, die Daten scheinen jedoch plausibel. Damit dürfte die Rückkehr von Ryo Hazuki nicht mehr allzu lange auf sich warten. Bei der Shenmue Collection handelt sich nicht um kein richtiges Remaster oder gar ein Remake.

Einige technische Anpassungen an moderne Geräte gibt es allerdings schon: skalierbare Bildschirmauflösung, die Wahl zwischen einem klassischen und modernen Kontroll-Schema, zusätzliche Grafikoptionen auf dem PC, eine verbesserte Benutzeroberfläche sowie eine japanische und englische Synchronisation. Deutsche Texte sind ebenfalls enthalten.

Beide Shenmue Teile gelten als große Klassiker und standen nicht nur Pate für die heute sehr erfolgreiche Yakuza-Reihe. Die damals höchst detaillierte offene Welt mit ihren Minispielen und RPG-Elementen war stilprägend für die Spiele nach der Jahrtausendwende. Auch die sogenannten Quick-Time-Events gewannen durch Shenume enorm an Popularität.

Nach erfolgreicher Kickstarter-Kampagne befindet sich Fortsetzung, Shenmue 3, seit mehreren Jahren in Entwicklung und soll nun 2019 aktuelle Spieleplattformen erreichen.