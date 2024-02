100 Prozent positiv: Heute startet bei Disney Plus eine epische Serie, an der kein Fan von Game of Thrones vorbeikommt

Shogun war über zehn Jahre in der Mache, jetzt startet die Serie auf Disney Plus. Bildquelle: FX

Die Miniserie Shogun und das Fantasy-Epos Game of Thrones haben schon jetzt zwei Gemeinsamkeiten: Sie basieren auf einer Romanvorlage und begeistern die Kritiker fast restlos.

Im Falle von Shogun müssen wir natürlich noch abwarten, wie die Stimmen in den kommenden Wochen und Monaten ausfallen. Vor allem Zuschauer-Meinungen fehlen derzeit noch.

Auf Rotten Tomatoes kann die Miniserie derzeit aber bereits stolze 100 Prozent positive Reviews vorweisen - und sogar auf IMDB kommt Shogun derzeit auf glatte 10/10 Punkten.

Shogun startet am 27. Februar 2024 auf Disney Plus. Wir fassen für euch zusammen, worum es in der Serie geht und was besonders gelobt wird. Starten wir aber zunächst mit dem stimmungsvollen Trailer:

2:27 Shogun: Der Trailer zur neuen Serie bereitet auf einen bildgewaltigen Epos vor

Vom Gefangenen zum Vertrauten

Worum geht's in Shogun? Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von James Clavell aus dem Jahr 1975. Der englische Navigator John Blackthorne (Cosmo Jarvis) wird im Jahr 1600 nach Japan entsendet, um dort Allianzen zu knüpfen.

Kurz vor der Küste Japans erleidet Blackthorne jedoch Schiffbruch und gerät in die Gefangenschaft eines Feudalherren. Im Laufe der Zeit gelingt es ihm dann, die Gunst der Einheimischen zu gewinnen, bis er zu einem Vertrauten des Daimyos Yoshii Toranaga wird und in gefährliche Machtspiele hineingezogen wird.

Fernsehen in seiner besten Form

Wie eingangs erwähnt, überschlagen sich viele Kritiker fast schon mit Lob zu Shogun. Samantha Nelson von IGN Movies bezeichnet die Disney-Plus-Serie gar als Fernsehen in seiner besten Form und hebt vor allem die wunderschöne, immersive Welt hervor.

Auch Alison Herman von Variety stößt ein ähnliches Loblied an:

[…] Eine Balance zwischen mitreißender Größe und intimer Psychologie. Die FX-Serie legt nahe, dass Hollywood, anstatt andere Welten für seine großen Spektakel zu erfinden, vielleicht unsere eigene genauer unter die Lupe nehmen sollte.

Eine weitere Parallele zu Game of Thrones weisen wohl auch die Schlachtszenen auf - die sollen nämlich ebenfalls bildgewaltig und in Sachen Gewaltdarstellung alles andere als zimperlich ausfallen. Das lässt zumindest das Fazit von Laura Sirikul von Primetimer vermuten:

Die Action- und Kampfsequenzen sind absolut atemberaubend, voller brutaler Gewalt und herzergreifender Wendungen.

Der Roman Shogun diente übrigens auch schon als Inspiration für den 2003 erschienenen Film The Last Samurai mit Tom Cruise in der Hauptrolle, auch wenn sich der Streifen nur noch sehr lose an der Vorlage orientiert. Die neue Serie auf Disney Plus soll sich viel enger an die Quelle halten.

Habt ihr Shogun bereits auf eure Watchlist gepackt oder gar schon reingeschaut? Wenn ja, wie gut gefällt euch die Serie bislang? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!