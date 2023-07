Legendäre Shooter-Entwickler machen jetzt Spiele innerhalb von Fortnite

Outlaw Corral soll es heißen. Das Erstlingswerk des neuen Studios Look North World entsteht innerhalb von Fortnite.

Man kann Fortnite mögen… oder man kann es lassen. Doch unabhängig davon, wie ihr zu Fortnite steht, dürfte diese News für alle Spielefans interessant sein. Denn jetzt wird in Epics bekanntem Battle Royale nicht mehr nur getanzt und geballert, es werden auch ganze Spiele entwickelt.

Möglich macht's die Unreal Engine for Fortnite (UEFN), ein spezieller Baukasten für die Unreal Engine, mit dem Entwickler ganz einfach ihre eigenen Maps und Spielmodi kreieren und in Fortnite implementieren können. Verfügbar ist das Ganze seit März.

Neues Studio entwickelt nur in Fortnite

Und jetzt gibt es ein neues Entwicklerstudio, dass sich genau darauf spezialisiert hat: Look North World. Geleitet wird das Team von Alex Seropian, einem der Gründer des legendären Halo-Studios Bungie.

Gemeinsam mit ihm arbeiten bei Look North World ehemalige Entwickler von EA und Kongregate Games. Passend zur Gründung des neuen Studios hat das Team auch gleich ihr erstes Spiel angekündigt, den Wild-West-Shooter Outlaw Corral.

Was erwartet uns?

In Outlaw Corral tragt ihr über mehrere Runden 1 gegen 1 Cowboy-Duelle aus. Das ganze funktioniert nach dem K.o.-System - also wie bei der Fußball-WM. Zuerst Viertelfinale, Halbfinale und dann Finale. Gewinnen kann am Ende nur einer. Den ersten Trailer seht ihr hier:

Warum Spiele in Fortnite entwickeln?

Spiele innerhalb von Fortnite zu veröffentlichen, bietet für Entwickler zahlreiche Vorteile: Fortnite hat ein gewaltiges Publikum. Ein neues Spiel wird so gleich von vielen Leuten gesehen. Gerade Indie-Entwickler haben so eine Chance, ihren Namen bekannt zu machen.

Epic bekommt stetig frische Inhalte für Fortnite, die Entwickler bekommen eine populäre Plattform. Da Fortnite zudem die Server-Infrastruktur bereitstellt, müssen sich kleine Entwickler nicht auch noch darum kümmern und können Geld sparen. Epic hat sogar an ein Bezahlungsmodell für Entwickler gedacht, die ihre Spiele in Fortnite anbieten.

Auch die Entwickler von Look North World sind von den Möglichkeiten der Ingame-Entwicklung angetan. Sie sagen: »Mit der UEFN zu entwickeln, eröffnet uns eine ganz neue Welt von Möglichkeiten, und wir befinden uns auf unbekanntem Terrain. Durch Experimente werden wir herausfinden, was den Spielern gefällt, und sie in Entscheidungen einbeziehen.«

Scheint, als gäbe es hier noch viel kreatives Potenzial.

Was denkt ihr? Findet ihr Spieleentwicklung innerhalb von Fortnite einen spannenden Ansatz oder glaubt ihr, dass das eher viele Leute abschreckt? Schreibt es uns in die Kommentare.