Star Wars: Fan erschafft spielbare Order 66 - und das ausgerechnet in Fortnite

Star Wars und Fortnite bringen immer wieder Crossover-Events raus.

Wolltet ihr schon immer mal selbst die Order 66 durchführen? Ja? Dann klaut ihr in eurer Freizeit wahrscheinlich auch Kindern ihr Eis, aber wir wollen mal nicht urteilen. Stattdessen haben wir eine gute und eine sehr schlechte Nachricht für euch!

Die gute: Ein Fortnite-Creator hat eine verdammt coole Map gebaut, auf der Spieler als Klontruppen, Jedi, Darth Vader und Co. unterwegs sind und sich gegenseitig bekämpfen.

Die schlechte: Es ist leider sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese Map jemals für alle zugänglich wird.

Was steckt hinter der Order-66-Map?

Der bunte Shooter Fortnite bietet einen umfangreichen Map-Creator für kreative Fans. Das Tool heißt Creative 2.0 beziehungsweise Unreal Editor for Fortnite (UEFN). Seit Kurzem stehen auch viele Star-Wars-Assets zur Verfügung, Fortnite bot zuletzt wieder ein Event mit Klontruppen-Skins, Lichtschwertern, Blastern und so weiter.

Entsprechend echt sieht das »Star-Wars-Spiel« aus (und klingt auch so!), das Creator Shany in Fortnite zusammengebastelt hat. Hier seht ihr mehr von der Map:

Kann ich das auch spielen? Leider ist die Fortnite-Map nicht frei zugänglich. Das Gameplay stammt aus einer privaten Session, wie der Creator bei Twitter erklärt. Und auch die Zukunft sieht nicht gerade rosig aus: Bisher hat Shany es nicht geschafft, von Epic in das Creator-Support-Programm aufgenommen zu werden.

Und selbst wenn er das hinbekommen sollte, gelten immer noch die Regeln, die verbieten, eingetragene Marken wie Star Wars oder Call of Duty mittels Creative 2.0 nachzubauen. Wer dagegen verstößt, riskiert einen dauerhaften Bann.

Damit ihr nicht zu traurig aus diesem Artikel geht: Immerhin könnte das nächste offizielle Star-Wars-Spiel früher kommen als gedacht.

Wie gefällt euch das aufgezeichnete Gameplay von der Fan-gemachten Star-Wars-Map? Erinnert es euch auch an die Multiplayer-Schlachten von Battlefront? Würdet ihr den Modus gerne selbst ausprobieren oder wartet ihr doch lieber auf Spiele-Nachschub von Ubisoft, EA und Co.? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!