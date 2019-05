Die Simpsons auf der E3 - Fans hoffen auf ein Remake von Hit&Run

Aus dem Fernseher sind sie gar nicht wegzudenken, im Gaming dagegen traten sie schon lange nicht mehr auf: Die Simpsons. Das könnte sich demnächst jedoch ändern, denn Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie werden auf der diesjährigen E3 ein eigenes Panel bekommen.

Am 11. Juni werden Autoren und Produzenten der weltberühmten Zeichentrick-Serie auf der Spielemesse in Los Angeles auftreten und eine Präsentation halten. Das verrät der offizielle Twitter-Account der E3.

More exciting #E3Coliseum news - join the writers and producers of @TheSimpsons for a panel on June 11! More info to come... #E32019 https://t.co/QOa74rE263 pic.twitter.com/I3fOzO8t2n