Plötzlich kreuzt Skull & Bones mit einem Beta-Termin auf - und der ist überraschend nah

Ahoy, ihr Landratten und Leichtmatrosen. Nach langer Wartezeit heißt es jetzt Deck schrubben und Kanonen bereitmachen, denn schon in wenigen Tagen dürft ihr in Ubisofts Piraten-Abenteuer Skull and Bones endlich selbst ans Steuer.

Das Spiel, das mittlerweile über 10 Jahre in der Entwicklungswerft liegt, soll Ende des Monats einem geschlossenen Beta-Test unterzogen werden. Das teilte Entwickler Ubisoft gestern mit. Um mitzumachen, müsst ihr euch vorab registrieren. Gespielt werden kann ausschließlich auf dem PC. Wir haben die wichtigsten Infos für euch gesammelt.

Wann findet die Beta statt?

Das Wichtigste zuerst: Die geschlossene Beta von Skull and Bones soll in Europa vom 25. August 2023, 4:00 Uhr morgens bis zum 28. August 2023, 9:00 Uhr morgens stattfinden. Um pünktlich in See zu stechen bietet euch Ubisoft die Möglichkeit bereits ab dem 22. August den Vorab-Download (Preload) anzuwerfen.

Wie kann ich mitmachen?

Grundsätzlich ist der Betatest von Skull and Bones eine geschlossene Veranstaltung, das heißt rein kommt ihr nur nach vorheriger Registrierung. Und auch dann müsst ihr schlicht und einfach Glück haben und ausgewählt werden. Um euer Los in den Topf zu werfen, müsst ihr euch mit eurem Ubisoft-Konto auf dieser Webseite registrieren.

Solltet ihr ausgewählt werden, erhaltet ihr vorab eine E-Mail von Ubisoft. Behaltet also auf alle Fälle eure Posteingänge im Blick.

Wenn eure Freunde leer ausgegangen sind, könnt ihr mit eurer Beta-Einladung noch zwei von ihnen einladen, die Beta zusammen zu spielen. Klickt dazu in der Einladungs-Mail auf Invite My Friends und wählt dann eure Freunde aus eurer Ubisoft Connect Kontaktliste aus.

Wichtig: Eure Freunde müssen dazu ein Ubisoft-Konto haben. Konsolenspieler sind von der Beta leider ausgeschlossen. Die aktuelle Beta richtet sich nur an PC-Spieler.

Welche Systemvoraussetzungen muss mein PC erfüllen?

Um Skull and Bones mit 30 FPS flüssig spielen zu können empfiehlt euch Ubisoft folgende Systemspezifikationen für euren Rechner:

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i7-4790, AMD Ryzen 5 1600, oder besser

RAM: 8 GB (im Dual-Channel-Modus)

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB), AMD Radeon RX 570 (8 GB) oder besser

Festplattenspeicher: 65 GB verfügbarer Speicherplatz (SSD empfohlen)

Die ausführlichen Systemvoraussetzungen könnt ihr hier nachlesen. Wenn ihr mehr Performance haben wollt, als das beschriebene Minimum, dann sollte euer System deutlich besser sein. Für eine 4K-Auflösung empfiehlt Ubisoft beispielsweise eine NVIDIA GeForce RTX 3080 mit 10 GB Grafikspeicher.

Was denkt ihr zur Skull & Bones Beta: Werdet ihr dem Piratenspiel eine Chance geben und reinspielen oder seid ihr skeptisch, ob der Titel nach so vielen Jahren in Entwicklung auch wirklich abliefern wird? Kann das Spiel Ubisofts großes Piraten-Meisterwerk Assassin's Creed Black Flag überhaupt überbieten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!