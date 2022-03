Skyrim: Neue Mod macht die langweiligsten NPCs lebendiger

Die Banditen von Skyrim sind schon ein lustiges Völkchen. Selbst wenn ihr in einer Daedra-Rüstung gerade einen Drachen mit bloßen Händen erschlagen und dessen Seele aufgesaugt habt, ist meistens ein Räuber nicht weit, der sich denkt: Jop, den zieh’ ich ab . Trotz magerer Aussicht auf Beute kann man den Banditen ihren Eifer nicht verübeln.

Doch selbst nach unzähligen Re-Releases haben die doch recht gesprächsfreudigen Verbrecher von Himmelsrand immer noch nicht allzu viel zu sagen. Sich ständig wiederholende Zitate wie Ihr habt einen schlechten Zeitpunkt gewählt, um Euch zu verirren oder Ihr hättet nie hierher kommen sollen haben sich so in die Köpfe zahlreicher Skyrim-Abenteurer eingebrannt.

Eine neue Mod soll den Banditen von Skyrim über 500 neue Dialogzeilen bescheren und so die (Schlag-)Abtausche mit dem räuberischen Völkchen etwas komplexer gestalten. Und die hören sich in einem YouTube-Video überraschend authentisch an! Seid ab dieser Stelle jedoch gewarnt: Um die Mod in ihrer vollen Gänze zu genießen, solltet ihr der englischen Sprache mächtig sein.

Was Skyrim(-Banditen) jetzt zu sagen haben

Was genau liefert die Mod? Die Bandit Lines Expansion Mod ist sowohl für die Skyrim Special Edition und Skyrim Legendary Edition zum kostenlosen Download erhältlich. Dabei bekommen die Banditen über 500 neue Dialoge spendiert, was sie endlich etwas glaubwürdiger und weniger langweiliger machen sollen.

Habt ihr die Mod installiert, werden sich die neuen Gesprächszeilen vor allem während der Kämpfe bemerkbar machen: Banditen kommentieren nicht nur eure Ausrüstung, euer Level oder euer Aussehen - was die Konfrontationen schon mal etwas persönlicher macht - sondern ebenso bestimmte Ereignisse. So lässt es die Räuber beispielsweise nicht länger kalt, wenn ihr ihre Freunde platt oder von Zaubersprüchen und Drachenrufen Gebrauch macht.

Aber auch abseits der Prügeleien könnt ihr jetzt den Banditen ihren durchaus authentischeren Dialogen lauschen. So sinnieren sie beispielsweise über ihr edles Handwerk, wie blöd doch alles in Himmelsrand ist und ob es sich wirklich lohnt, den gefährlich aussehenden Ork mit Zweihänder zu attackieren. (Was sie letztendlich immer noch tun, denn zusätzliche Dialoge machen die Banditen nicht intelligenter).

Wie sich das letztendlich anhört, erfahrt ihr in dem folgenden YouTube-Video. Womöglich fällt der Unterschied nicht einmal auf, denn für die Mod wurden keine Gespräche neu aufgenommen, sondern einfach bereits vorhandene neu zusammengewürfelt:

Wo gibt’s die Mod? Das Projekt des Users JaySpera steht euch auf NexusMods zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dabei solltet ihr auch jeweils eine Version für die neuesten Varianten von Skyrim finden - wie zum Beispiel der Special oder Legendary Edition.

Was muss ich beachten? Wie bereits erwähnt, ist die Mod leider nicht in deutscher Sprache verfügbar. Dafür habt ihr die Wahl zwischen Englisch, Französisch, Spanisch oder sogar Mandarin. Einen Überblick über sämtliche Sprachen, die euch zur Verfügung stehen, bekommt ihr auf NexusMods.

Was ihr sonst zu Skyrim wissen solltet

Was haltet ihr von der Mod für die Banditen von Skyrim? Welche Neuerungen und Verbesserungen würdet ihr euch für den Nachfolger wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!