Skyrim: Fans entwickeln Addon mit neuer Region, Dungeons, Quests und 60 Stunden Spielzeit

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist stolze dreizehn Jahre alt, hat sich millionenfach verkauft und wurde auf so ziemlich jede denkbare Plattform portiert. Kein Wunder also, dass das Rollenspiel noch immer viele Fans hat, die es womöglich nach neuen Inhalten dürstet.

Lordbound könnte diesen Durst stillen. Dahinter verbirgt sich ein von Fans entwickelter DLC, der es in Sachen Umfang locker mit offiziellen Addons aufnehmen könnte - wenn es denn erscheint.

Massig neue Inhalte

Ein Blick auf die ModDB-Seite von Lordbound offenbart den großen Maßstab, den das Team aus freiwilligen Freizeitbastlern anstrebt:

Locker 60 Stunden Spielzeit soll Lordbound bieten, wenn ihr wirklich alles entdecken und erleben wollt.

soll Lordbound bieten, wenn ihr wirklich alles entdecken und erleben wollt. Eine komplett neue Region namens Druadach-Tal wartet darauf, von euch erkundet zu werden.

namens Druadach-Tal wartet darauf, von euch erkundet zu werden. Über 40 neue Quests , die in neuen Städten, Dörfern und der Wildnis zu finden sind.

, die in neuen Städten, Dörfern und der Wildnis zu finden sind. Mehr als 50 Dungeons mit den epischsten Orten, die ihr je erkundet habt - behauptet zumindest das Team.

mit - behauptet zumindest das Team. Vollvertonte NPCs sowie ein eigener Soundtrack.

sowie ein eigener Soundtrack. Die längste Hauptquest in der Geschichte von Skyrim , die euch auch vor knifflige Entscheidungen mit ausgewachsenen Konsequenzen stellen soll. Genannt werden eine Familiengeschichte, ein Eroberungsfeldzug der kaiserlichen Armee sowie die Unterstützung der Orks bei der Verteidigung ihrer Heimat.

Es gibt auch zwei Videos: Der eine Trailer zeigt euch die neuen Landschaften, der andere die frischen Dungeons.

Wie steht es um das Projekt?

Die obigen Inhalte haben euch nun vielleicht schon den Mund ganz wässrig gemacht. Jetzt treten wir aber hart auf die Euphorie-Bremse. Denn das letzte Update auf ModDB stammt vom April 2023, ist also fast ein Jahr alt.

Es ist also unklar, wie es um Lordbound bestellt ist. Viele von Hobby-Bastlern erstellte Mods - vor allem ambitionierte - scheitern an ihrer großen Vision. Ein Blick auf den Discord-Server zeigt immerhin eine rege Aktivität mit über 2.500 Mitgliedern.

Wenn ihr in Zukunft also keine Neuigkeiten zu Lordbound verpassen wollt, könnt ihr ja regelmäßig auf Discord oder alternativ auf X (ehemals Twitter) vorbeischauen.

Wenn ihr Skryim zwar nicht mehr selbst spielt, aber trotzdem noch gerne witzige Geschichten aus Himmelsrand lest, haben wir euch in der obigen Box gleich drei Lesetipps verlinkt. Was denkt ihr denn über Lordbound? Können euch die beiden Videos von Landschaften und Dungeons überzeugen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!