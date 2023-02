In Skyrim hat eine Pizzeria eröffnet und ihre Eigentümer sind fürchterliche Gestalten

Für The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es inzwischen tausende Mods, welche die Spielwelt von Himmelsrand mal mehr und mal weniger gut erweitern. Eine dieser guten Mods ist Necro Pizzeria. Damit stöbert ihr ein unterirdisches Restaurant mitten in der eisigen Welt von Skyrim auf. Programmiert wurde sie von dem Modder hrodeberht, der sein Projekt zum kostenlosen Download zur Verfügung stellt.

Was macht die Mod?

Ganz viel Pizza: Die Necro-Pizzeria-Mod fügt eine durch Nekromantie betriebene Pizzeria in den Katakomben der Winterfeste-Akademie hinzu. Dort könnt ihr nicht nur Pizza kaufen, sondern auch selbst zubereiten. Dafür müsst ihr lediglich unterschiedliche Zutaten in einen der Öfen packen und los geht's.

Fürchterliche Besitzer: Am interessantesten sind vermutlich die Eigentümer und Gäste der neuen (und ersten) Pizzeria von Himmelsrand. So gemütlich das Restaurant auch dekoriert sein mag, die Besitzer sind ziemlich zwielichtig. Es handelt sich um Schnurrbart-Träger. Allerdings sind dies keine ich-löse-nur-kurz-die-Verstopfung-in-eurer-Dusche-und-rette-dann-eine-Prinzessin-Schnurrbärte, sondern tut-mir-Leid-mir-ist-mein-Messer-in-deine-Niere-gerutscht-Schnurrbärte.

Ach ja, außerdem handelt sich bei den Besitzern um Skelette. Man sagt ja, dass die Haare nach dem Tod weiter wachsen, aber doch nicht ausschließlich unter der Nase?! Vor allem haben die nicht mal mehr eine Nase ... Seht aber am besten einfach mal selbst, wie ein klassischer Besuch der Necro Pizzeria aussehen kann:

Abwechslungsreiche Kundschaft: Im Essbereich des Restaurants trifft man einen besonderen Zauberer an: Den Pizzamancer. Dieser hat zweifellos etwas mit der Necro-Pizzeria zu tun. Was genau wollen wir an dieser Stelle nicht vorweg nehmen. Des weiteren trifft man dort auf prozedural generierte Gäste. Diese sehen nicht nur mannigfaltig aus, sondern haben auch unterschiedlich hohe Level, wodurch sie abwechslungsreich und interessant bleiben sollen.

Wo kann ich die Mod herunterladen?

Herunterladen könnt ihr Necro-Pizza bei Nexus Mods. Wie bereits erwähnt, ist der Download kostenlos und steht jedem zur freien Verfügung.

Was haltet ihr von der Necro-Pizzeria-Mod? Welche Mods könnt ihr empfehlen? Von welchen würdet ihr abraten? Welche Mods wünscht ihr euch für die Zukunft? Seid ihr vielleicht gar keine Fans davon, Spiele nachträglich zu verändern? Schreibt's in die Kommentare!