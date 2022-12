Skyrim: Große Fan-Erweiterung soll sich wie ein Bioware-Rollenspiel anfühlen

Dragon Age, Mass Effect, Knights of the Old Republic: Der Spieleentwickler Bioware ist für eine ganze Reihe großartiger Rollenspiele bekannt. In unserem Ranking der 100 besten Genrevertreter belegten Bioware-Titel sogar 5 der ersten 10 Plätze:

2845 61 Von Hexern, Dunklen Seelen und jeder Menge Magie Die 100 besten PC-Rollenspiele aller Zeiten

Kein Wunder also, dass Fans die besonderen Qualitäten der Marke Bioware wieder aufleben lassen möchten - bis zum nächsten Mass Effect ist es ja noch eine Weile hin. Und was bietet sich dafür besser an als der Dauerbrenner Skyrim, der auch heute noch gespielt und gemoddet wird! Deshalb lockt nun die kostenlose Fan-Erweiterung Warden of the Coast mit Rollenspiel à la Bioware.

Diese Rollenspiel-Features erwarten euch

Welche Geschichte und besonderen Features euch in Warden of the Coast erwarten, präsentieren die Entwickler auch in ihrem Launch Trailer:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Eine genauere Beschreibung des Umfangs und der besonderen Mechaniken gibt es natürlich auf Nexusmods.com, wo ihr die Erweiterung auch herunterladen könnt. Mit folgenden Features werben die Autoren:

Über 9.000 professionell vertonte Dialogzeilen von 27 Sprechern

Neun Begleiter mit jeweils eigenen Loyalitäts-Quests im Bioware-Stil

Ein Erkundungssystem für drei Begleiter

Sieben Quests für Liebesbeziehungen

Eine von Spieler-Entscheidungen getriebene Geschichte mit fünf verschiedenen Haupt-Enden

10 bis 15 Stunden Gameplay

Ein dynamisches Begleiter-Ruf-System, das durch Dialoge, Tötungen und Quest-Entscheidungen beeinflusst wird

Begleiter können aufgelevelt und im Kampf wiederbelebt werden

Zwei vollkommen neue Gebiete

Wollt ihr doch lieber Bioware-Rollenspiele im Original erleben, dann ist die Legendary Edition der Mass-Effect-Trilogie vielleicht einen Blick für euch wert:

228 62 Unser Fazit mit Wertung Mass Effect: Legendary Edition im Test

Um was geht es in der Geschichte?

Aber worum dreht sich die Story von Warden of the Coast überhaupt? Die Fan-Erweiterung wird vor allem bei Oblivion-Spielern Erinnerungen wecken: Denn auf einer weit entfernten, tropischen Insel öffnen sich erneut Tore nach Oblivion, aus denen Daedra und Monster strömen, um sich die Welt der Sterblichen untertan zu machen. Als einzig verfügbarer Held müsst ihr sie natürlich aufhalten.

Wie installiere und spiele ich die Mod?

Herunterladen könnt ihr die Erweiterung auf der entsprechenden Seite von Nexusmods. Habt ihr bereits einen Mod-Manager wie Vortex installiert, könnt ihr die Schaltfläche Mod Manager Download verwenden, sonst wählt ihr Manual Download aus. Der Download umfasst etwas mehr als 2 Gigabyte.

Auch ohne Mod-Manager ist die Installation allerdings simpel: Ihr kopiert die heruntergeladenen Dateien in den Ordner Data eurer Skyrim-Installation (entweder Special Edition oder Anniversary Edition). Den findet ihr, indem ihr in eurer Steam-Bibliothek auf Skyrim rechtsklickt, und bei Verwalten die Option Spieldateien durchsuchen auswählt.

Startet euer Spiel und sucht die nächste Stadt auf, dann sollte die Quest beginnen. Am besten solltet ihr dafür jedoch die Skyrim-Hauptquest Der Weg der Stimme abgeschlossen haben.

Weitere Skyrim-Geschichten und -Projekte

Bethesdas Rollenspiel ist auch nach 11 Jahren noch längst nicht Geschichte und wird vor allem von der überaus aktiven Community am Leben gehalten. Erst zuletzt veröffentlichte man etwa eine Koop-Mod, die euch Himmelsrand zum ersten Mal mit Freunden erkunden lässt:

9:24 Auf den Skyrim-Multiplayer mussten wir 11 Jahre warten!

Nicht zu vergessen sind natürlich auch andere Riesen-Projekte wie etwa Beyond Skyrim, das Himmelsrand um ganze Länder erweitern will, oder Skyblivion, das ein Remake des Vorgängers in der Skyrim-Engine wird. Außerdem kommen auch noch heute jahrelang verborgene Geheimnisse ans Licht, wie etwa die Existenz eines Müllplaneten. Einige der spannendsten Geschichten haben wir von den Entwicklern selbst erfahren, schaut doch mal rein!

Wie gefällt euch die neue Fan-Erweiterung Warden of the Coast? Hättet ihr euch solche Bioware-Features schon von Anfang an für Skyrim gewünscht, oder braucht ihr sie hier gar nicht? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!