Rollenspiel-Fans aufgepasst: Für Solasta: Crown of the Magister gibt's ab sofort eine Demo zum Download - aber nur für kurze Zeit. Als Teil der Aktion Steam Game Festival: Summer Edition steht von Solasta bis einschließlich Montag, den 22. Juni, eine Gratis-Testversion bereit. Und das Monate vor Release, denn das RPG wird aktuell noch entwickelt, soll im Sommer als Early-Access-Fassung erscheinen und final 2021 veröffentlicht werden.

Ab nächster Woche ist dann nicht nur der Download deaktiviert, auch die Demo funktioniert nach dem Testzeitraum nicht mehr. Ein neuer Trailer (oben) zeigt, was euch erwartet. Mehr zu Solasta lest ihr in unserer Preview:

Was die Solasta-Demo enthält

In der Demo könnt ihr euch mit dem umfangreichen Charaktereditor eine eigene Heldenparty für das Gruppen-Rollenspiel basteln. Vier Figuren kontrolliert ihr in Solasta, das Regelwerk basiert auf der 5. Edition von Dungeons & Dragons. Die Testversion lässt euch erste Schritte in der Fantasy-Welt machen, die sich Entwickler Tactical Adventures extra für Solasta ausgedacht hat.

Warum RPG-Fans Probe spielen sollten

Gründe für den Download gibt's so einige, die Stärken und Schwächen von Solasta haben wir bereits ausführlich vorgestellt. Mit der Demo besteht jetzt die Chance, sich selbst davon zu überzeugen, ob die Entwickler aus der sehr günstigen Ausgangssituation das Beste herausholen. Mehr Gameplay zum Spiel seht ihr im neun Minuten langen Vorschauvideo:

Ein garantierter Hit ist Solasta freilich nicht, die Macher haben früher vor allem Strategiespiele entwickelt. Der Chefdesigner etwa war beim 4X-Weltraumspiel Endless Space federführend beteiligt. Abzuwarten bleibt auch, ob Story und Dialoge mit den Besten des Genres mithalten können. Aber die Demo gibt zumindest einen ersten Ausblick auf Interface, Regelsystem und die rundenbasierten Kämpfe des Spiels.