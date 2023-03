Steam Sale: 3 grandiose Rollenspiele, die in der aktuellen D&D-Aktion reduziert sind

Bei Steam findet ihr gerade jede Menge D&D-Spiele im Sale.

Am 28. März enthüllt Wizards of the Coast Neuigkeiten zu Dungeons & Dragons. Und auch Fans digitaler Spiele sollten die Augen heute offen halten! Nicht nur, falls vielleicht neue Spiele angekündigt werden, sondern auch, weil aktuell ein passender Steam Sale läuft.

Wann läuft der D&D-Stream? Am 28. März um 18 Uhr startet der Livestream, den ihr bei Twitch oder YouTube anschauen könnt. Er soll etwa eine halbe Stunde dauern. Was genau angekündigt wird, ist noch nicht bekannt - es bleibt spannend!

Wir haben euch die drei besten Rollenspiel-Angebote herausgesucht, die ihr bis einschließlich 3. April 2023 abstauben könnt. Packt eure Würfelboxen und Charakterbögen aus!

Angebot 1: Solasta: Crown of the Magister

0:52 Solasta: Trailer enthüllt den bislang größten DLC für den Rollenspiel-Geheimtipp

Entwickler: Tactical Adventures | Release: 27. Mai 2021 | Preis & Rabatt: 14 Euro (65 Prozent reduziert)

Ein großartiges Rollenspiel für alle, die es anspruchsvoll mögen! Aber Solasta: Crown of the Magister fliegt immer ein wenig unter dem Radar. Old-School-RPG-Fans sollten aber auf jeden Fall zuschlagen. Bald erscheint nämlich auch der finale große DLC.

Ihr erstellt nicht nur einen Charakter, sondern eine ganze Heldengruppe, mit der ihr dann durch die Welt von D&D 5 zieht. Jedem Charakter weist ihr nicht nur Volk und Klasse, sondern auch eine Persönlichkeit zu. Wenn ihr wollt, teilt ihr die Gruppe sogar im Multiplayer mit Freunden auf.

Alle Dialoge in Solasta sind vertont und cineastisch animiert, wenn auch optisch keine Glanzleistung. Über die Wachsgesichter und andere kleine Mängel müsst ihr hinwegsehen, dann eröffnet sich euch ein richtig cooles, taktisches Rollenspiel. Fabiano empfiehlt es immer wieder gerne:

Angebot 2: Neverwinter Nights Enhanced Edition

0:57 Neverwinter Nights - Trailer stellt die Enhanced Edition vor

Entwickler: Bioware (Original) / Beamdog (Enhanced Edition) | Release: 27. März 2018 | Preis & Rabatt: 5 Euro (70 Prozent reduziert)

Falls ihr euch nach einer ausführlichen Solo-Kampagne sehnt, ist Neverwinter Nights genau richtig. Ein Durchgang dauert locker 50 Stunden oder mehr, je nachdem, wie viel ihr erkundet. In der Enhanced Edition stecken nicht nur viele Bonus-Inhalte wie Story-DLCs und beliebte Fan-Mods, sondern auch eine Schönheitskur für die Grafik. Gut, damit wird das Rollenspiel natürlich nicht zum optischen Highlight, aber darum geht's hier ja auch nicht.

Neverwinter Nights lässt sich via Spielleiter-Modus auch im Koop spielen - für maximales D&D-Feeling! Außerdem wird das Spiel regelmäßig erweitert, die aktive Community ist voller Begeisterung dabei und die Entwickler setzen regelmäßig Fan-Wünsche um. Erst im März 2023 wurde ein neues, Fan-gemachtes Modul eingebaut.

Angebot 3: Planescape Torment Enhanced Edition

8:52 Planescape: Torment - Fazit-Video: Lohnt sich die Enhanced Edition?

Entwickler: Beamdog | Release: 11. April 2017 | Preis & Rabatt: 5 Euro (70 Prozent Rabatt)

Noch mal was für Story-Fans und noch mal eine Enhanced Edition, die einen D&D-Klassiker entstaubt. Planescape Torment ist ein brillantes Rollenspiel voller abgedrehter Charaktere und Momente. Ursprünglich erschien es 1999 und sahnte reihenweise Auszeichnungen ab. Ihr wacht als Namenloser in einer Leichenhalle auf, wollt natürlich herausfinden, wer ihr eigentlich seid - und bereist dazu mit Gefährten ein wirres und wundersames Multiversum.

Jede eurer Entscheidungen, ja schon die Charaktererstellung, wirken sich auf den Verlauf der Story aus, jeder Durchgang kann völlig anders aussehen. Mit aufgefrischter Grafik, überarbeitetem Gameplay und einer immer noch packenden Geschichte ist das Enhanced-Paket für 5 Euro ein wirklich lohnendes Schnäppchen für alle D&D-Fans.