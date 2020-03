Solo-Modus für Call of Duty: Warzone überraschend gestartet

Call of Duty: Warzone hat nun einen Solo-Mode. Per Playlist-Update ging die neue Variante für Einzelspieler am Dienstagabend online. Im Menü von Warzone gibt es nun unter den bekannten Modi Plunder und Battle Royale auch Battle Royale Solos. Ab sofort könnt ihr also auch im Alleingang ums Überleben kämpfen.

Zum Start von Warzone gab es lediglich Trios - wenn auch mit der Option, Autofill abzuschalten und damit auf zufällige Teamkollegen zu verzichten. Der Nachteil: Man tritt dann allein oder zu zweit überwiegend gegen Dreier-Squads an.

Die neue Solo-Queue macht es nun möglich, auf Augenhöhe gegen andere einsame Wölfe anzutreten. Ob der Modus nur temporär ist oder für immer bleibt, ist bislang nicht bekannt.

Im regulären Multiplayer stehen nun folgende neue Spielvarianten zur Auswahl und lösen damit die Rotation der Vorwoche ab: