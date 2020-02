Ein mysteriös gehaltenes Teaser-Video und eine Website mit unheimlicher Animation sind im Netz aufgetaucht. Frictional Games, die Entwickler von Amnesia: The Dark Descent und SOMA, arbeiten an einem neuen Horrorspiel.

»Ich muss ihn finden... er muss es verstehen. Ich bin Tasi, ich bin immer noch Tasi«, hört man eine Frauenstimme im kurzen Clip sagen. Dann ist kurz ein Sandsturm zu sehen und man hört ein beunruhigendes Dröhnen.

Auf der Seite nextfrictionalgame.com spielt derzeit nur die immer gleiche Animation eines aufleuchtenden Fötus.

Zwei neue Spiele

In ihrem Entwicklerblog schrieben Frictional Games bereits 2017 darüber, dass sie zwei neue Spiele in Planung hätten. Demnach könnte sich ihr neues noch namenloses Projekt also durchaus schon in einem fortgeschritteneren Stadium befinden.

Über ihren Twitter-Account suchen die SOMA-Macher außerdem nach einem neuen Tech Lead. Es tut sich also etwas bei dem schwedischen Entwicklerstudio.

