Es ist wieder 2007, die ganze Welt spielt World of Warcraft: The Burning Crusade – und liest unser Sonderheft zur Classic-Neuauflage

Im Januar 2007 war ich (Petra öffnet verschämt Rechner-App) … 33 Jahre. Ach du liebe Güte! Tempus fugit! Ich spielte damals nicht World of Warcraft: The Burning Crusade wie nahezu jeder in meinem Kollegen-, Bekannten- und Freundeskreis. Ich fühlte mich aber auch nicht allein damit, nicht ausgestoßen, höchstens ein bisschen exotisch.

Heute schaue ich lächelnd auf mein damaliges Ich zurück: »Ach Petra, ein wenig albern war deine rigorose WoW-Abneigung schon, oder?« Natürlich war sie das! Werde ich das Erlebnis dann 2021 nachholen? Nein, weil mir schlicht die Zeit fehlt. Und weil ich ein Gefühl, das ich nie hatte, nicht nacherleben kann.

Aber ich glaube, dass das irrsinnig viele von euch machen werden. Und weil ihr in all den Jahren mindestens das Doppelte von dem vergessen habt, was in Burning Crusade eigentlich abging, haben wir für euch in unserem Sonderheft alles zusammengefasst, das ihr wissen müsst, um euch abermals erfolgreich für den Kampf gegen Kil'jaeden zu wappnen.

Aber unser Heft richtet sich nicht nur an Veteranen, auch die Einsteiger werden abgeholt. Denn es kann ja sein, dass es außer mir weitere Menschen auf diesem Planeten gibt, die WoW bisher nur wenig oder sogar gar nicht angefasst haben, die aber diese Lücke in ihrer Spielerkarriere nun endlich schließen wollen.

Wir lassen Einsteiger nicht zurück

Und so gibt es gleich zu Beginn in unserem 148-seitigen Sonderheft zu World of Warcraft: The Burning Crusade Classic einen schicken Einsteiger-Guide, der euch die Basics an die Hand gibt. Darin unter anderem die Antworten auf folgende Fragen:

Was passiert nach dem Schritt durchs Portal in die Scherbenwelt?

Wo finden sich die Trainer?

Wie levelt ihr möglichst flott?

Wie kommt man an eines dieser saucoolen Flug-Mounts?

Und ganz wichtig: Wie kommt man an die Kohle für eines dieser saucoolen Flug-Mounts bzw. für den raffgierigen Reitlehrer?

Klassen-Guides: Was unterscheidet den Schamanen vom Druiden?

Was den Schamanen vom Druiden unterscheidet? Nun, ich verrate es euch. Druiden können sich in The Burning Crusade ab Stufe 68 in einen Raben verwandeln und so ohne Flug-Mount durch die Scherbenwelt fliegen. Na? Das klingt doch prima. Aber lest vor eurer Klassenwahl lieber unsere Guides.

Darin erfahrt ihr nicht nur, wie ihr Krieger, Paladin, Jäger, Schurke, Priester, Schamane, Magier, Hexenmeister und Druide so anlegt und spielt, dass ihr in freier Wildbahn überlebt, sondern auch, was ihr am besten anzieht, um in den Raids und Instanzen eine gute Figur abzugeben.

Instanzen-Guides

The Burning Crusade gilt unter Kennern ja als eine der besten Erweiterungen, wenn nicht sogar als die beste. Unter anderem, weil die Quests damals so schön ineinandergriffen und man nie das Gefühl hatte, nichts zu tun zu haben. Die Quests selbst waren auch um einiges abwechslungsreicher als im Ur-WoW. Und dann waren da noch die Instanzen mit ihren Geschichten. Wie ihr die in The Burning Crusade Classic in den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wuppt, geben wir euch natürlich auch mit auf den Weg.

Noch mehr!

Und dann dröseln wir euch noch die Scherbenwelt-Zonen auf, erklären euch, was es mit diesen Blutelfen und Draenei eigentlich auf sich hat, stellen euch die besten Addons vor, um euer Spielerlebnis noch ein bisschen geschmeidiger zu machen, und lassen euch an den nostalgischen Gefühlen von Burning-Crusade-Kennern teilhaben. Keine Sorge: Ich bin nicht dabei, das wisst ihr ja inzwischen.

XXL-Doppelposter

Ein GameStar-Sonderheft ohne Poster? So undenkbar wie World ohne Warcraft. Als Beilage findet ihr deswegen ein XXL-Doppelposter. Auf der einen Seite eine Karte der Scherbenwelt und auf der anderen ein schönes WoW-Motiv. Wir würden euch an dieser Stelle normalerweise das Poster präsentierne, aber das gute Stück ist noch nicht fertig.

Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß in The Burning Crusade, ob nun mit einer gehörigen Portion Nostalgie im Gepäck oder als jemand, der die Scherbenwelt das erste Mal erkundet.

Darum brauchst du das Sonderheft zu Burning Crusade Classic

Viele von euch haben damals 2007 die Scherbenwelt erkundet, doch seit dem sind 13 Jahre vergangen. Alle Wiederkehrer und alle Frischlinge, die sich jetzt durch das dunkle Portal wagen, sind gut damit beraten sich das neue Sonderheft zu kaufen. Und wenn es nur der Nostalgie wegen ist. Im Heft enthalten sind:

Einsteiger-Guides

Skill-Guides

Klassen-Guides

Instanzen-Guides

Flugmount-Guide

Guides, Guides, Guides - warum auch nicht

Hintergründe zu Bluteflen und Draenei

WoW auf 148 Seiten - wirklich!

