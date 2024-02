Sons of the Forest ist fertig: Wann kommt unser Test zu Version 1.0?

Version 1.0 von Sons of the Forest ist fertig, unser Test dazu aber noch nicht. Wir verraten euch, wann ihr damit rechnen könnt.

Eigentlich hat das Entwicklungsstudio Endnight Games gesagt, dass Sons of the Forest nur acht Monate im Early Access sein wird. Jetzt, fast genau ein Jahr später, erscheint die Vollversion mit einer leichten Verspätung. Zum heutigen Release wird der GameStar-Test noch nicht erscheinen, aber keine Sorge: Bei uns müsst ihr sicher nicht vier Monate länger warten.

Wir verraten euch, wie unsere Review-Pläne aussehen und warum nicht wie üblich bereits ein Test zum Release möglich ist.

Kein Zeitvorsprung

Anders als sonst üblich gab es, wie schon zum Early-Access-Start von Sons of the Forest, keine Vorab-Testversion. Erst, wenn sich alle anderen Spieler auch in den Kannibalen-Wald begeben dürfen, kann unser Tester André losspielen und Version 1.0 auf Herz und Nieren verschlingen … und natürlich prüfen.

Bis dahin könnt ihr in unserem Early-Access-Test bereits erfahren, mit welchem Potenzial das Spiel letztes Jahr begonnen hat. In folgendem Test-Video erfahrt ihr, wie sich der Überlebenskampf nach dem siebten Patch im Juli gespielt hat:

21:15 Sons of the Forest - Test-Video nach Patch 7

So testen wir Sons of the Forest

Bis wir eine offizielle Kaufempfehlung (oder Kaufwarnung) geben können, dauert es also noch ein wenig. André wird ab heute und über das Wochenende hinweg fleißig gegen Mutanten und Kannibalen kämpfen, Basen bauen und die fertige Story erleben.

Anfang nächste Woche werden wir euch den Test zur Verfügung stellen. Da wird dann natürlich auf die neuen Features von Version 1.0 eingegangen, aber vor allem das Gesamtpaket aus Gameplay, Story und Technik wird unter die Lupe genommen.

Wie steht ihr zum Release von Sons of the Forest? Habt ihr auf Version 1.0 gewartet, bevor ihr zuschlagt oder habt ihr schon fleißig im Early Access gespielt? Welche Erwartungen habt ihr an die finale Fassung und wie zufrieden seid ihr mit den bisherigen Content-Updates, die in den letzten Monaten erschienen sind? Schreibt es gerne in die Kommentare.