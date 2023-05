Sony-Exklusives bleiben Teil der Strategie: Der PC wird manchmal leer ausgehen

Da schaut nicht nur Kratos traurig: Bei manch einem First-Party-Titel der Playstation 5 werden PC-Spieler auch in Zukunft vergeblich auf eine Version für den Heimcomputer hoffen.

An sich müssten wir uns ja glücklich schätzen, also wir als PC-Spieler, die keine Playstation 5 besitzen. Noch nie zuvor konnten wir derart viele einst exklusiven Titel, die direkt von Sony als First-Party-Spiele kamen, auch auf dem heimischen Rechner genießen. Technisch waren nicht alle astrein, aber dennoch, die Liste von God of War, The Last of Us und einem Days Gone, über Horizon Zero Dawn sowie Spider-Man bis zu Uncharted 4 kann sich sehen lassen.

Allerdings fehlen auch heute noch etliche Titel bei Steam und Co, wie zum Beispiel die Nachfolger von God of War und Horizon oder Demon Souls. Leider wird sich an diesem lückenhaften Bild auch in Zukunft wenig ändern, wenn es um neu erscheinende Titel aus dem Hause Sony und ihrer First-Party-Studios geht.

1:34 Days Gone - Trailer zeigt Gameplay und Verbesserungen der PC-Version - Trailer zeigt Gameplay und Verbesserungen der PC-Version

Eine Offensive unter Vorbehalt

Anhand neuer Zahlen aus einem Bericht von Sonys Game & Network Services werden im Geschäftsjahr 2025 rund 40 Prozent aller First-Party-Neuerscheinungen PC-Versionen bekommen, wie dsogaming berichtet. Dies betrifft im Falle des japanischen Publisher-Riesen also alle Spiele, die im Zeitraum April 2025 und März 2026 erscheinen.

Zur Einordnung: Rund die Hälfte aller Titel - also 10 Prozent mehr der Gesamtmenge an Releases - wird im selben Zeitraum für die Playstation 5 herauskommen. Die Zeit der wahren Exklusivtitel scheint also noch lange kein Ende zu nehmen. Es gibt also glasklar eine Lücke. Wie groß die in real veröffentlichten Spielen sein wird, wäre reine Spekulation. Eine Liste aller aktuell von den 24 First-Party-Studios entwickelten Titel findet ihr bei unseren Kollegen der GamePro.

Aber: Stelle der geneigte Rechenknecht sich die 40 Prozent für PC einmal als einen großen Stapel vor, fehlt diesem zum höheren Haufen nur ein Fünftel an Mächtigkeit. Also dem PC-Only-Spieler könnte erstmal auch nur jedes fünfte Spiel entgehen - vielleicht dauerhaft, vielleicht auch nur für einige Monate oder wenige Jahre.

12:14 Marvel's Spider-Man für PC - So schön sah diese Open World noch nie aus! - So schön sah diese Open World noch nie aus!

Achtung: Natürlich ist bei all diesen Quoten Vorsicht geboten. Sie sind aus einem Diagramm abgeleitet, das Teil eines Berichtes war. Zudem geht es hier immer um neue Releases und nicht um die komplette Bibliothek. Es ist also nicht gemeint, dass 2025 40 Prozent aller First-Party-Titel der Playstation 5 auch für den PC verfügbar sein werden. Richtig ist, dass um die 40 Prozent aller neu in diesem Zeitraum erscheinenden Spiele auch für den PC kommen.

Das heißt natürlich auch, dass die fehlenden Titel später noch PC-Versionen erhalten können - eventuell im darauffolgenden Geschäftsjahr. Jedoch sei auch zur Umsicht geraten, denn all diese Entscheidungen können sich natürlich jederzeit ändern. Sony ist rechtlich gesehen langfristig niemand anderem als seinen Aktionären verpflichtet.

Dabei könnte der Publisher mit technisch sauberen PC-Ports all ihrer Titel doch gleich mehrere Seiten glücklich machen - auch sich selbst, wie GameStar Redakteur Sören in seiner Kolumne zu Sony PC-Strategie der Zukunft ausführlich darlegt.

Enttäuschen euch diese Zahlen oder bestätigen sie mehr oder minder euer Bauchgefühl, was Sonys Liebe zum PC angeht. Welche Titel sollten auf alle Fälle noch für den PC erscheinen? Habt ihr da Favoriten? Oder sind euch die Werke der Sony-First-Party-Studios an sich egal?