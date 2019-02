Am 19. Februar erklärte Marek Rosa, Geschäftsführer von Keen Software House, auf seinem Entwicklerblog, dass das Studio sein aktuelles Spiel Space Engineers nach über fünfeinhalb Jahren und 291 Updates aus der Early Accesss Phase entlässt.

Das Weltraum-Sandbox-Spiel wird ab dem 28. Februar als Full-Release spielbar sein. Bis dahin sind die Server zu Beginn der nächsten Woche down, um einen frischen Start mit einem leeren Sternensystem vorzubereiten. Zum Launch erscheint ebenfalls das neueste Update zum Survival Mode.

Testphase

Mit einer 24-stündigen offenen Testphase am 17. Januar hatte das Entwicklerstudio das Ende des Early Access inoffiziell eingeläutet. Nach diesem Test wurden einige Änderungen vorgenommen, die in einer zweiten Testphase Anfang Februar bereits spielbar waren.

Das fertige Spiel wird alle bisherigen Inhalte mitbringen, aber auch Neuerungen und Überraschungen beinhalten, die nicht in der offenen Testphase im Januar zu sehen waren.

Space Engineers erschien bereits am 23. Oktober 2013 auf Steam im Early Access, wurde seitdem mehr als drei Millionen Mal verkauft und weist zurzeit knapp 200.000 aktive Spieler pro Monat auf.

"Das ist erst der Anfang!"

Sorgen der Community, dass das Studio nach der langen Entwicklungsphase das Projekt nach seiner Fertigstellung vernachlässigt, trat Marek Rosa mit den Worten: "This is not the end. This is just the beginning!" (Das ist nicht das Ende. Das ist gerade erst der Anfang) entgegen.

Einem neuen Projekt hat sich das Entwicklerteam nach eigenen Aussagen noch nicht zugewandt, man wolle sich derzeit noch voll auf Space Engineers konzentrieren.

Neue Inhalte sollen auch weiterhin folgen. Die Supportseite wird nach dem Major Survivial Overhaul Update aktiv bleiben und Meldungen zu Bugs und Erweiterungsvorschlägen sammeln. Die Entwicklung einer Adaption für die Xbox stehe ebenfalls ganz oben auf der Prioritätenliste des Teams.