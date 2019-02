Wer Battle Royale ganz interessant findet, sich aber an den immer gleichen Settings mit Schusswaffen stört, für den ist Spellbreak möglicherweise etwas. Hier übernehmt ihr die Rolle eines Magiers und wehrt euch mit Zaubersprüchen gegen eure Kontrahenten. Mit Beginn der Closed Alpha am 12. Februar gibt es einiges an neuen Gameplay-Material zu dem Titel.

#Spellbreak is now in Closed #Alpha and the NDA has been lifted! There will be a ton of live streams on Twitch and videos being posted by the community today, so be on the lookout. We're live right now on our Twitch channel…come join the fun! https://t.co/97Vu5KLyfs #indiedev pic.twitter.com/vhqXkXoZlg