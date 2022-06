Eines der originellsten Battle Royales wird beerdigt, Fans sind am Boden

Auch 2022 ist Battle Royale noch außergewöhnlich beliebt. Zu den meistgespielten Spielen auf Steam gehören nicht nur PUBG, sondern auch Apex Legends und Naraka: Bladepoint. Auch Fortnite und CoD Warzone locken nach wie vor eine Menge Spieler an. Neben den Genregrößen bleibt aber offensichtlich nur wenig Platz für Außenseiter.

So mussten jetzt die Entwickler von Spellbreak ankündigen, dass es sich schlicht nicht mehr lohne, weiter an ihrem Spiel zu arbeiten. In diesem kostenlosen Battle-Royale-Spiel könnt ihr euch statt mit Schusswaffen mit allerlei Zaubern bekämpfen. Spellbreak kam bei seinen Spielern ziemlich gut an, soll aber nun trotzdem ab 2023 nicht mehr verfügbar sein.

Auch wenn Battle-Royale-Spiele immer noch erfolgreich sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Trend einsetzt. Shooter-Experte Phil hat diesen bereits identifiziert:

179 13 Nach Battle Royale Der neue Shooter-Trend steht längst fest

Warum wird das Spiel eingestellt?

Am 28. Juni wurde offiziell bekanntgegeben, dass die Entwicklung von Spellbreak eingestellt und die Server im Frühjahr 2023 abgeschaltet werden. Eine genauere Begründung dieser Entscheidung liefert CEO Seth Sivak auf Reddit. Man sei vom anfänglichen Erfolg und der Begeisterung der Community erfreut gewesen, und es sei umso schwieriger, das Ende des Spiels bekanntzugeben:

[...] Unglücklicherweise ist die Spieleindustrie ein schwieriges Geschäft. Spellbreak hat es nicht geschafft, einen Durchbruch zu erzielen und einen zukunftsfähigen Zustand zu erreichen, von dem wir wie geplant weiter in das Spiel investieren konnten. Als ein unabhängiges Studio haben wir einen schweren Weg gewählt und uns entschieden, gegen einige der größten Spiele der Welt anzutreten. Obwohl wir nicht die nötige Wettbewerbsfähigkeit erreichen konnten, bereue ich keine der mutigen Entscheidungen, die wir getroffen haben, um Spellbreak Leben einzuhauchen. [...] Seth Sivak, CEO von Proletariat Inc.

Update vom 29. Juni um 16:00: Wie inzwischen bekannt wurde, gibt es noch einen weiteren Grund für die Einstellung des Spiels. Wie die Website Venturebeat berichtet, hat Blizzard Entertainment das Studio hinter Spellbreak aufgekauft. Das Team soll nun an World of Warcraft und der kommenden Erweiterung Dragonflight arbeiten.

Spellbreak wollte euch die ultimative Kampfmagierfantasie im Rahmen eines Battle Royale erleben lassen. Wie das Spiel funktioniert, zeigt der Trailer:

Verschwindend geringe Spielerzahlen

Ein Blick auf SteamDB verrät mehr über den untragbaren Zustand des Spiels. In den letzten Monaten konnte Spellbreak lediglich um die 200 gleichzeitig aktiven Spieler anziehen, und es war weiterhin ein leichter Abwärtstrend sichtbar. Da Spellbreak kostenlos spielbar ist und sich deshalb vor allem über den Verkauf kosmetischer Items finanzieren musste, verwundert es nur wenig, dass eine solch geringe Spielerzahl schlicht nicht ausreicht.

Ein Spiel nur zu verkaufen, scheint ein Konzept aus einer vergangenen Zeit geworden zu sein. Ob es schwieriger geworden ist, mit Spielen Geld zu verdienen, diskutieren wir mit zwei Industrie-Insidern im Podcast:

Das sagen die Fans

Spellbreak kam auf Steam sehr gut an und steht heute bei 86 Prozent positiven Bewertungen. Dementsprechend herrscht bei Spielerinnen und Spielern Bedauern und Enttäuschung vor. So schreibt etwa VoidMain0 auf Reddit:

In einer Zeit, in der es Battle Royale wie Sand am Meer gibt, brachte Spellbreak frischen Wind ins Genre und ich habe mich sofort in das Spiel verliebt. Danke für all den einzigartigen Spaß, den das Spiel gebracht hat.

Twitter-User @NameOnCooldown sieht den Verlust des Spiels in der harten Konkurrenzsituation begründet:

Ich meine, ihr habt euch mit den Giganten eines bereits übersättigten Marktes angelegt. Coole Spielmechaniken, die im falschen Genre genutzt wurden. Ich hoffe, das nächste Spiel funktioniert besser.

Auf der anderen Seite geben viele Kommentare dem Verhalten der Entwickler eine Mitschuld am Niedergang des Spiels. Zwar ist man sich meist einig, dass Spellbreak an sich ein großartiges Spiel gewesen sei, doch die mangelnde Kommunikation der Entwickler mit der Community habe es ruiniert. Zudem habe es schlichtweg an neuen Inhalten gefehlt, um Spieler bei der Stange zu halten. So schreibt etwa SirEugenKaiser auf Reddit:

Hätte dieses Spiel nicht so viel Freude in mein Leben gebracht, würde ich drastischere Worte wählen: Ehrlich gesagt ist es erbärmlich, wie ihr euer Projekt behandelt habt. Ihr habt zuerst eine richtige Perle geschaffen, nur um sie dann langsam sterben zu lassen. Ihr habt kaum auf das gehört, was die Community wollte. [...] Es gab lange Content-Flauten, aber immer neue, teure Skins. [...] Und dann habt ihr die Dreistigkeit, für 10 Monate auf Funkstille zu gehen, um dem Spiel danach den Stecker zu ziehen? [...]

Aus den selben Gründen empören sich auch andere Spielerinnen uns Spieler mit teils drastischen Worten über das plötzliche Ende von Spellbreak. Einige geben an, die Entwickler in Zukunft nicht mehr unterstützen zu wollen. Hier sind offensichtlich viele starke Gefühle mit im Spiel, weshalb auch einige unsachliche Aussagen getätigt werden. Der Grundtenor bleibt aber: Hier geht etwas Besonderes verloren.

14 4 PUBG nach 2.000 Stunden Wieso 2022 noch immer kein Battle Royale hier rankommt

Unser Autor Sören Wetterau findet auch 2022 noch keinen Shooter im Genre, der an PUBG heranreicht. Woran das liegt, erklärt er euch in seiner Kolumne.