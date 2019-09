Wird der bayerische Aprilscherz von SpellForce 3: Soul Harvest doch noch wahr? Ein neuer Eintrag auf der Website SteamDB deutet zumindest darauf hin. Die Seite steht zwar nicht in direkter Verbindung mit Valve, liest aber trotzdem offizielle Steam-Daten aus. Unter den DLCs für SpellForce 3: Soul Harvest steht dort seit dem 16. September folgender Unterpunkt:

SteamDB Unknown App 1161740 (SpellForce 3: Soul Harvest - Oktoberfest)

Von offizieller Seite wurde noch kein entsprechender DLC angekündigt, also können wir über den Inhalt eines eventuellen Oktoberfestpakets nur spekulieren. Der Scherztrailer vom ersten April lässt aber zumindest ein paar Vermutungen zu!

Darin sehen wir menschliche Einheiten, die statt ihrer gewöhnlichen Tuniken Kleider in blauweißem Bayern-Muster tragen und bayerische Flaggen schwingen. Auch an manchen Gebäuden prangen bayerische Fahnen. Diese Skins sind offensichtlich bereits für den Scherz erstellt worden und dürften leicht einzubauen sein.

Aufwändiger wären bayerische Sprecher, denn für das Video wurden nur ein paar Sätze aufgenommen. Allerdings ist das auch schon ein paar Monate her - also wer weiß? Die Entwickler könnten den Scherz sehr wohl noch ausgebaut haben. Das gilt auch für die Völker: Im Video haben sich nur die Menschen bayerisch in Schale geworfen, die Orks blieben unverändert. Aber auch das kann sich noch ändern!

Zu viel Aufwand sollte man sich allerdings wohl nicht erhoffen, vermutlich wird das Oktoberfest-Paket - wenn es denn tatsächlich existiert! - eher ein netter kleiner Gag als ein großer neuer Inhalt. Sobald wir mehr wissen, halten wir euch auf dem Laufenden! Wenn ihr bis dahin noch mehr zum Lachen braucht: Wir haben für euch die besten Gaming-Aprilscherze 2019 zusammengefasst.