Das Marvel Cinematic Universe muss doch nicht ohne Spider-Man auskommen. Nachdem Sony und Marvel Fans des Film-Universums um Iron Man, Captain America und Co. zuerst einen gehörigen Schrecken einjagten, konnten sich die beiden Studios doch noch einigen: Spider-Man 3 soll mit Tom Holland am 16. Juli 2021 in den Kinos starten.

Und nachdem Jon Watts bereits Homecoming und Far From Home in Szene setze, könnte er auch für den dritten Teil der Trilogie als Regisseur fungieren. Wie Deadline berichtet, befindet sich der Filmemacher bereits in Verhandlungen mit den verantwortlichen Studios, um Peter Parkers möglicherweise letzten Film im Marvel Cinematic Universe auf die Leinwand zu bringen.

Um was geht es in Spider-Man 3 mit Tom Holland?

Spoiler-Warnung

Im folgenden Abschnitt geht es um Story-Details aus Spider-Man: Homecoming und Spider-Man: Far From Home. Falls ihr diese beiden Filme des Marvel Cinematic Universe noch nicht gesehen habt, lest ihr auf eigene Gefahr vor möglichen Spoilern weiter.

Nach Homecoming, Avengers: Infinity War und Endgame sowie Far From Home handelt es sich bei Spider-Man 3 um den mittlerweile fünften Film des Marvel Cinematic Universe mit Tom Holland in der Rolle von Peter Parker. Höchstwahrscheinlich wird sich der Superheld aus New York mit dem Umstand herumschlagen müssen, dass J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) der Welt die wahre Identität von Spider-Man verraten hat.

Dafür könnten Michael Keaton in der Rolle von The Vulture sowie Michael Mando als Scorpion auftreten, deren Rückkehr zwar in der Post-Credits-Szene von Homecoming angeteasert wurde, beide Comic-Schurken in Far From Home dann aber doch fehlten.

Stattdessen trat Jake Gyllenhaal als Quentin Beck a.k.a. Mysterio auf - dessen Schicksal aber noch nicht vollends besiegelt sein muss. Wer weiß: Vielleicht kommt es im dritten MCU-Film um die freundliche Nachbarschaft endlich zu einer Auseinandersetzung mit den Sinister Six auf der großen Kinoleinwand?

