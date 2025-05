Marvel bringt wohl endlich einen Bösewicht zurück, den Fans schon seit 8 Jahren vermissen

Mac Cargan a.k.a. The Scorpion (Michael Mando) hat im Marvel Cinematic Universe noch immer eine Rechnung mit Spider-Man zu begleichen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Michael Mando hat mit Vaas Montenegro aus Far Cry 3 bereits einen der besten Bösewichte der Videospielgeschichte gespielt. Und obwohl der 43-jährige Schauspieler aus Better Call Saul längst Teil des Marvel Cinematic Universe ist, bekam er darin bisher unverschämt wenig zu tun.

Bekommt Michael Mando im MCU endlich mehr zu tun?

Das soll sich aber bald ändern. Denn für den neuen Film Spider-Man: Brand New Day bahnt sich jetzt die Rückkehr von Mac Cargan a.k.a. The Scorpion an - in den Comics ein Marvel-Bösewicht, der sich mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft immer wieder anlegt.

Einem Leak auf der Blockbuster Consumer Products Presentation in Las Vegas zufolge (via ComicBookMovie) treten in Tom Hollands vierten MCU-Solo-Film gleich drei verschiedene Schurken auf: Tombstone, Boomerang und eben Scorpion.

Der etablierte Branchen-Insider MyTimeToShineHello stützt diesen Leak ebenfalls und ließ durchblicken, dass dafür Michael Mando in der Rolle von Mac Cargan zurückkehren soll.

Damit würde Marvel nach acht Jahren endlich die Post-Credits-Szene von Spider-Man: Homecoming auflösen.

Mac Cargan a.k.a. The Scorpion im MCU

In dem Film tritt Cargan als Geschäftspartner von Adrian Toomes (Michael Keaton) auf, der bei einem Waffendeal schwer verletzt wird und daraufhin im Gefängnis landet. In der Post-Credits-Szene gibt Cargan dann unmissverständlich zu verstehen, dass er mit Spider-Man noch lange nicht fertig ist. Allerdings lässt sich The Vulture nicht das Geheimnis von Spideys wahrer Identität entlocken.

In den Comics oder auch den Videospielen von Insomniac Games greift Mac Cargan auf einen mechanischen Anzug zurück, der der animalischen Struktur eines Skorpions ähnelt - deswegen auch der Name Scorpion . Dadurch verfügt Cargan über übermenschliche Stärke, Geschwindigkeit und Reflexe, sowie einen mit tödlichem Gift ausgestatteten Stachel.

Wie das MCU Scorpions Anzug und Fähigkeiten adaptiert, bleibt abzuwarten. Möglicherweise könnten hier die Waffen von Adrian Toomes zum Einsatz kommen, der sich oft an den Überbleibseln der Kämpfe der Avengers bediente.

Spider-Man: Brand New Day soll am 30. Juli 2025 unter der Regie von Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) in den Kinos starten. Dabei wird eine Release-Verschiebung allerdings nicht ausgeschlossen, denn kürzlich wurden ebenfalls erst Avengers 5 und 6 auf neue Termine gelegt. Doomsday und Secret Wars erscheinen jetzt jeweils erst ein paar Monate später.