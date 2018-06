Spider-Man - Jared Leto wird zum blutrünstigen Vampir Morbius im Spin-off

Das Filmstudio Sony baut bekannterweise seine eigene Filmreihe rund um den beliebten Marvel-Helden Spider-Man auf. Nach Venom mit Tom Hardy findet nun auch Morbius, the Living Vampire seinen Hauptdarsteller. Und das ist niemand geringeres als der Joker-Darsteller Jared Leto. Während er für DC-Film Batman das Leben schwer macht, soll er künftig im Marvel-Film zum blutrünstigen Vampir und Superheld werden.

Vampir Morbius in den Marvel Comics

In den Comics trat die Figur Dr. Michael Morbius erstmals im Jahr 1971 in Erscheinung. Darin leider der Biochemiker an einer schweren Blutkrankheit. Als er jedoch in einem Experiment seine Krankheit mit seinem eigenen Blut heilen wollte, geht das gehörig schief und Morbius wird zum lebenden Vampir. Er muss künftig ständig menschliches Blut zu sich nehmen, um weiter leben zu können.

Zunächst stellt Morbius in den Comics den Gegenspieler von Spider-Man dar, wird aber in den späteren Ausgaben auf seine Art selbst zum Helden.

Regisseur gefunden, Kinostart noch offen

Für die erste Kinoverfilmung der Comic-Vorlage »Morbius, the Living Vampire« zeigt sich Regisseur Daniel Espinosa (Life, Safe House) verantwortlich. Das Drehbuch stammt von den Autoren Burk Sharpless und Matt Sazama (Lost in Space). Noch steht weder ein Kinostart noch eine weitere Besetzung fest. Auch über die Handlung des Films wird noch nicht viel verraten.

Weitere Spider-Man Spin-offs in Arbeit

Noch in diesem Jahr kommt Venom mit Tom Hardy am 4. Oktober in die Kinos, gefolgt von dem Animationsabenteuer Spider-Man: A New Universe am 20. Dezember 2018. Nächstes Jahr geht es mit dem zweiten Spidey-Abenteuer mit Tom Holland weiter. Kinostart ist am 4. Juli 2019.

Wann Sony die übrigen angekündigten Spin-offs Silver & Black, Nightwash und zuletzt Silk aus der Filmreihe in die Kinos bringt, steht noch aus.