Spiele-Releases der Woche: Die wichtigsten Neuerscheinungen auf PC

Das Sommerloch hat sich verzogen und schlagartig füllt sich der Release-Kalender mit allerhand interessanten neuen PC-Spielen. Ein großer Fisch in der Woche vom 09. bis zum 13. September heißt Borderlands 3. Warum die Rückkehr der beliebten Reihe auch Fans der Vorgänger glücklich machen dürfte, lest ihr in unserem frischen Test zu Borderlands 3.

Die Woche hat aber noch mehr zu bieten: So startet bereits am Montag die Erweiterung Blight für das Action-Rollenspiel Path of Exile. Das Addon fügt unter anderem neue Tower-Defense-Mechaniken hinzu.

Der Dienstag ist vollgepackt mit neuen PC-Releases. So erscheint die diesjährige Ausgabe der Fußballsimulation Pro Evolution Soccer, namentlich eFootball PES 2020. Außerdem geht die MMO-Hoffnung GreedFall an den Start. Hinzu kommen DLCs für Trials Rising und Die Sims 4.

Am Mittwoch können sich Kinder der 80er und Wirtschafts-Sim-Fans in Arcade Tycoon ihre eigene Arcade-Spielhalle aufbauen. Fans von Survival-Horror bekommen am Donnerstag Die Young, das aus dem Early Access heraus als Vollversion veröffentlicht wird.

Metroidvania-Kennern sei außerdem empfohlen, einen Blick auf Blasphemous zu werfen. Dieses düstere Sidescroll-Actionspiel erscheint am Dienstag und setzt wie Dark Souls auf einen knackigen Schwierigkeitsgrad.

Im Folgenden lest ihr alle wichtigen Releases der aktuellen Woche übersichtlich aufgeführt:

Montag, der 09. September

Dienstag, der der 10. September

Mittwoch, der 11. September

Donnerstag, der 12. September

Freitag, der 13. September