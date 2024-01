Ihr seid gefragt: Spielt ihr Pen & Paper? Macht bei unserer Umfrage mit!

DSA (links), D&D (rechts) oder doch etwas ganz anderes? Das wollen wir von euch wissen.

Aufmerksame Community-Mitglieder werden es schon bemerkt haben: Wir schreiben zurzeit bei GameStar immer mal wieder Artikel über Dungeons & Dragons und Co., stellen euch unsere eigenen Lieblinge vor oder berichten, wenn es ein besonders günstiges Regelwerk-Bundle abzustauben gibt.

Höchste Zeit also, dass wir euch mal fragen: Spielt ihr eigentlich Pen & Paper? Oder habt es früher mal getan? Außerdem wollen wir natürlich wissen, welche Systeme ihr bevorzugt, damit wir einen Überblick bekommen, welche Themen für euch besonders interessant sind. Schreibt uns auch gern direkt Anregungen in die Kommentare, was ihr in Zukunft gern zum Thema lesen würdet.

Wir freuen uns riesig, wenn möglichst viele von euch fix an unserer Umfrage teilnehmen. Die Ergebnisse werten wir dann in naher Zukunft aus und verraten sie euch natürlich. Vielen Dank schon mal fürs fleißige Mitmachen!

Neben den reinen Zahlen interessieren uns eure persönlichen Erfahrungen: Schreibt uns gern unten in die Kommentare, warum ihr nicht mehr oder jetzt erst recht Pen & Paper spielt. Welche Systeme ihr ausprobiert habt, welche ihr unbedingt irgendwann mal austesten wollt. Und was ihr sonst noch zum Thema loswerden wollt!

Neben den größten und bekanntesten Rollenspiel-Regelwerken D&D, Pathfinder, Das Schwarze Auge (zumindest im deutschsprachigen Raum) gibt es ja noch jede Menge mittelgroßer, kleiner und winziger Systeme. Und dauernd kommen neue dazu – mehr darüber lest ihr hier bei uns:

Viele Redaktionsmitglieder sind aktive und begeisterte Pen-&-Paper-Fans. Mary spielt zum Beispiel D&D 5. Edition, Fabiano vor allem DSA – bei ihm kommen aber noch viele weitere dazu, etwa das neue Candela Obscura. Steffi ist ebenfalls DSA-Veteranin und fängt mit Dimi, Natalie und dem halben Video-Team bald Cyberpunk Red an. Heiko hält derweil die Fahne der Mega-Brettspiele wie Gloomhaven und Oathsworn hoch.