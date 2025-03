Der Koop-Hit Split Fiction schreibt Videospielgeschichte mit gleich drei Weltrekorden

Grund zur Freude für Hazelight: Split Fiction ist ein voller Erfolg!

Keine Fiktion, sondern Wirklichkeit: Split Fiction hat dem Entwicklerstudio Hazelight gleich drei offizielle Rekorde ins Haus gespült. Offiziell bedeutet in diesem Fall, dass die neuen Bestmarken von der bekannten Organisation The Guinness World Records anerkannt wurden.

Ein Rekord ist nicht genug

A Way Out, It Takes Two, Split Fiction - für was sind die Hazelight-Titel bekannt? Richtig: für phänomenal guten Couch-Koop. Gemeinsam in einem Raum sitzen, was knabbern und ordentlich Spaß haben.

Genau in dieser Disziplin hat Split Fiction nun dreimal triumphiert, genauer gesagt:

das meistgespielte Local-Koop-Videospiel auf Steam

das meistverkaufte Local-Koop-Videospiel innerhalb von 48 Stunden nach Veröffentlichung

das meistverkaufte Local-Koop-Videospiel innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung

11:19 Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

Was ist mit den Enten?

Eine berechtigte Frage: Wieso werden die 702.845 Enten ignoriert?

Nein, wir haben nicht zu oft am Klebstoff geschnüffelt (na ja, vielleicht schon). Wir reden von Goose Goose Duck, dem laut SteamDB meistgespielten Spiel mit lokalem Koop. Zum Vergleich: Split Fiction kommt nur auf 259.003 aktive Spieler.

Auch die beiden Ausgaben von Capcom Arcade Stadium kommen mit 488.791 respektive 463.928 Spielern auf höhere SteamDB-Zahlen.

Das heißt nicht, dass Split Fiction die drei obigen Rekorde nicht in der Tat innehat. Aber Guinness World Records hat offenbar eine andere Zählweise genutzt als die bekannte Steam-Datenbank.

Außer Frage stehen indes die beiden anderen Rekorde. Denn mit über einer Millionen verkauften Exemplaren innerhalb von 48 Stunden nach Release und stolzen zwei Millionen Einheiten nach einer Woche ist Split Fiction ohne jeden Zweifel ein riesiger Erfolg für Hazelight.

Zum Vergleich: A Way Out benötigte für das Durchbrechen der Zwei-Millionen-Schallmauer fast eineinhalb Jahre. It Takes Two war schon deutlich erfolgreicher und knackte den Meilenstein nach rund einem Monat. Trotzdem ist das kein Vergleich zu dem rasanten Tempo von Split Fiction.