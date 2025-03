Neu bei Steam: Die größte Mogelpackung seit The Day Before trifft auf ein echtes Meisterwerk

Paradise wirkt auf den ersten Blick wie GTA 6, die Realität sieht aber anders aus.

Ein absoluter Blockbuster wartet die Woche bei Steam: Mit The Last of Us Part II Remastered kommt ein echtes Highlight endlich auf den PC. Doch Vorsicht vor falschen Versprechungen – wir haben auch eine echte Mogelpackung dabei. Wie jeden Montag zeigen wir euch in unserem Format Neu bei Steam die spannendsten Releases der Woche.

Highlight der Woche: The Last of Us Part II Remastered

1:11 The Last of Us 2 Remastered: Im Frühjahr könnt ihr das Story-Meisterwerk auch auf dem PC erleben

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Naughty Dog | Release: 3. April 2025 (Steam)

Nach jahrelangem Warten erscheint The Last of Us Part II Remastered endlich für PC. Naughty Dogs preisgekröntes Meisterwerk erzählt die packende und kontrovers diskutierte Geschichte rund um Ellies erbarmungslosen Rachefeldzug in einer gnadenlosen postapokalyptischen Welt.

Die PC-Fassung kommt dabei nicht einfach als simpler Port, sondern bietet euch deutlich verbesserte Grafik, Ultrawide-Unterstützung und zahlreiche technische Extras. Zusätzlich gibt's den neuen Roguelike-Modus No Return , der euch vor noch größere Herausforderungen stellt und für Wiederspielwert sorgt.

Mogelpackung der Woche: Paradise

Genre: Open World | Entwickler: Ultra Games Ltd. | Release: 2. April 2025 (Steam / Early Access)

Das viel diskutierte Paradise versucht sich als inoffizieller GTA-6-Konkurrent zu inszenieren. Mit spektakulären Trailern und vollmundigen Versprechungen einer riesigen offenen Welt und revolutionären Blockchain-Features inklusive Krypto-Währung wirbt das Entwicklerstudio Ultra Games Ltd. aggressiv um Aufmerksamkeit.

Die Realität sieht allerdings deutlich ernüchternder aus: Bereits jetzt wird Paradise wegen des Verdachts auf Verwendung gestohlener Assets und unseriöser Krypto-Praktiken arg kritisiert. Von ernst zu nehmendem Gameplay fehlt bisher jede Spur – ganz wie bei damals bei The Day Before.

Wir haben euch oben einen aktuellen Livestream der Entwickler eingebettet, der das Spiel in einem desaströsen Zustand zeigt. Unsere Kollegen von der GamePro haben bereits Ende 2024 vor diesem vermeintlichen Krypto-Scam gewarnt.

Weitere spannende Steam-Releases

Montag, 31. März

Sultan's Game: Ein Kartenspiel mit Story-Fokus, inspiriert von den Geschichten aus Tausendundeiner Nacht. Als Minister des launischen Sultans müsst ihr wöchentlich eine von vier Karten ziehen – Wollust, Verschwendung, Eroberung oder Blutvergießen – und die daraus resultierenden Herausforderungen meistern, um am Leben zu bleiben. Jede Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen und beeinflusst den Verlauf der Geschichte.​

STORROR Parkour Pro (Early Access): Das ultimative Multiplayer-Parkour-Erlebnis soll hier auf euch warten. In den Straßen und auf den Dächern des Londoner Stadtteils Isle of Dogs könnt ihr Rennen bestreiten, die Umgebung erkunden und eure Parkour-Fähigkeiten unter Beweis stellen - und das alles mit cooler T-Shirt-Physik.

Dienstag, 1. April

Koira: Ein herzerwärmendes Indie-Abenteuer, vertrieben von Dontnod, den Machern von Life is Strange. Gemeinsam mit einem niedlichen Welpen erkundet ihr magische Wälder, löst Rätsel und erlebt eine berührende Story voller Charme.

Nif Nif: Niedlicher Karten-Roguelike-Spaß rund um die Abenteuer eines mutigen Schweinchens. Knuffig und gleichzeitig überraschend anspruchsvoll – ideal für Genre-Einsteiger und Profis gleichermaßen.

Mittwoch, 2. April

Steel Hunters (Early Access): Im Mech-Shooter kämpft euch im Team gegen andere Spieler und KI-Gegner durch explosive Arenen. Eine vielversprechende Mischung aus MechWarrior, Escape from Tarkov und Battle Royale.

2:05 Steel Hunters: Der neue PvPvE-Mech-Shooter von Wargaming im Trailer

Elroy and the Aliens: Charmantes Retro-Adventure im Geiste von LucasArts. Begleitet den jungen Erfinder Elroy durch skurrile Sci-Fi-Szenarien, löst knackige Rätsel und entdeckt liebevoll gezeichnete Welten.

Donnerstag, 3. April

Roman Triumph: Survival City Builder (Early Access): Städtebau trifft auf Survival im alten Rom. Errichtet eure Kolonie, trotzt Barbarenüberfällen und Götterzorn. Strategie-Fans mit Hang zur Antike können auf Steam eine Demo ausprobieren.

Freitag, 4. April

Commander Quest: Ein einzigartiges Roguelike, das Deck-Building-Kartenspiel mit Auto-Battler-Strategie kombiniert. Als wiedererweckter Held führt ihr eure Armee durch prozedural generierte Schlachten, wobei ihr durch geschicktes Kartenmanagement mächtige Synergien erschafft.

Rogue Loops: In diesem Roguelite im Vampire-Survivors-Stil kämpft eine gefangene Familie darum, einer endlosen Zeitschleife zu entkommen. Durch das Kombinieren einzigartiger Fähigkeiten und Relikte erschafft ihr mächtige Synergien, um die Wächter der Zeitschleife zu besiegen.

37:21 Neue Spiele im März - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Der März ist tatsächlich schon herum und in unserem Monatsrückblick zeigen wir euch noch mal alle wichtigen Spiele-Releases aus dem März – von Geheimtipps bis AAA-Krachern.

Welcher Release aus dieser Woche landet auf eurer Wunschliste? Habt ihr vielleicht schon The Last of Us Part II auf der PlayStation gespielt – oder wagt ihr euch jetzt erstmals an die mitreißende Geschichte von Ellie? Schreibt’s uns wie immer in die Kommentare!