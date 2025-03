96 Prozent positiv: Zehntausende Steam-User klebten sich diesen März eine Katze an die Taskleiste

Bongo Cat wohnt auf eurer Taskleiste und klopft beim Tippen fleißig mit.

Katzen waren im Internet schon immer hoch im Kurs und daran hat sich bis heute nichts geändert. Auf Steam sorgte in den vergangenen Wochen ein ganz neues Spiel mit samtpfötiger Hauptfigur für Begeisterung. Startet ihr Bongo Cat, gesellt sich eine kleine Katze zu euch, die am unteren Rand eures Bildschirms sitzt.

Bei jedem Mausklick oder Tastenanschlag klopft sie einmal auf eure Taskleiste. Eine Anzeige verrät euch, wie oft ihr seit dem Start des Spiels schon geklickt oder getippt habt. Seid ihr fleißig, schaltet ihr regelmäßig neue Hüte für euren kleinen Freund frei.

Katze miaut, Hüte sehen cool aus

Das ist auch schon alles, was in Bongo Cat steckt. Die kostenlose, klopfende Katze hat auf Steam allerdings viele Bewunderer. Die etwa 33.700 Rezensionen für das Spiel fallen zu 96 Prozent positiv aus und täglich starten um die 50.000 Vierbeiner-Freunde das Spiel, um eine Begleitung beim Arbeiten oder Spielen zu haben. Auch wir haben uns Bongo Cat installiert, bevor wir diesen Artikel geschrieben haben. Wie das aussieht, seht ihr im Video:

1:59 Bongo Cat: Wir probieren die Taskleisten-Katze aus, während wir einen Artikel über sie schreiben

In den Rezensionen erklären die Spielerinnen und Spieler ihre Begeisterung für Bongo Cat meist in wenigen Worten. Sie finden die Katze einfach süß und freuen sich über ihren kleinen Begleiter, der ihnen tatsächlich hilft, produktiv zu sein:

Ich liebe dieses alberne Ding. Während ich schreibe und editiere, verdient er Hüte und all das. Er leistet mir Gesellschaft, während ich die Charaktere in meinen Büchern quäle :D Caenis Snow

Sie hat im Alleingang die Arbeitsmoral in meinem Büro um 10 Prozent erhöht. TheBigNaub

Katze miaut. Hüte sehen cool aus. 10 von 10, würde es weiterempfehlen. Wishlist Schrott

Wenn das Gimmick, das eigentlich nur nebenbei läuft, zum Hauptspiel wird.

Bongo Bongo.

Forza ohne die Katze auf dem Tacho hat keinen Sinn mehr.

Balatro ohne die Katze auf dem Kartenstapel ist nur ein halbes Spiel. Puppenstubenschlosser

Kanntet ihr die Bongo Cat schon? Wer lange genug im Internet unterwegs ist, dem ist die weiße Katze wahrscheinlich schon einmal über den Weg gelaufen. Sie ist ein weit verbreitetes Meme, das seinen Ursprung in einem Gif aus dem Jahr 2018 hat. Oft taucht sie in Videos auf, in denen musiziert wird. Außerdem gibt es inzwischen viele Remix-Videos von bekannten Songs und Soundtracks, in denen eine ganze Band aus Bongo Cats auftritt.