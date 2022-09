2021 hielt Splitgate die Shooter-Landschaft in Atem, jetzt fordert das Sequel einen hohen Preis

Erinnert ihr euch noch an Splitgate? Der Free2Play-Shooter kam im Sommer 2021 wie aus dem Nichts, sorgte plötzlich für Furore und mischte die Steam-Toplisten gehörig auf – der Andrang war so groß, dass manche Spieler Wartezeiten von 90 Minuten in Kauf nahmen um überhaupt zu spielen!

Seitdem ist das Interesse zwar deutlich abgeebbt – mit über 18 Millionen Downloads seit dem Early-Access-Launch 2019 gehört Splitgate aber mit Sicherheit zu den größten Überraschungshits der letzten Jahre. Jetzt melden sich die Entwickler von 1047 Games zu Wort. Und haben gute und schlechte Nachrichten:

Das nächste Projekt

Die Splitgate-Macher kündigen einen neuen Shooter an, der sich als eine Art Nachfolger versteht und offenbar einige der besten Splitgate-Features auf eine neue Ebene bringen soll.

Man wolle für das neue AAA-Projekt nicht nur kleine, sondern revolutionäre Veränderungen vornehmen, so das Studio. Man werde ein Spiel machen, das die Fans verdient haben und nicht einfach weiter an etwas bestehendem herumwerkeln, heißt es weiter.

Der Titel wird erneut ein Free2Play-Shooter, greift die etablierte Portal-Mechanik auf und setzt diesmal auf Unreal Engine 5. Splitgate war vor allem für das enorme Potenzial der Portale gelobt worden, die die eigentlich simplen Arena-Kämpfe in taktische „Mind Games“ verwandelten.

Kritisiert wurde hingegen der etwas altbackende Grafikstil und der geringe Content-Umfang zum Start. Details oder ein Release-Termin für das Splitgate-Sequel sind bisher nicht bekannt, auch der Name bleibt vorerst geheim.

Ein hoher Preis

Die Kehrseite der Medaille: Die Arbeit an Splitgate wird beendet, um alle Ressourcen auf das neue Projekt werfen zu können. Neue Features oder Inhalte werden demnach nicht mehr erscheinen, die Server sollen aber weiterlaufen und nicht abgeschaltet werden, versichert 1047 Games.

Auch kritische Bugfixes werden weiterhin veröffentlicht, darüber hinaus ist aber endgültig Schluss mit Splitgate. Für GameStar-Redakteur Dimi war Splitgate ein Signal der Hoffnung in einer verkrusteten Shooter-Landschaft – lest ihr seine Gedanken zum Thema:

Splitgate wird sich also zugunsten eines Nachfolgers vermutlich bald einer langen Reihe an großartigen Shootern anschließen, die viel zu früh in Vergessenheit geraten sind.

