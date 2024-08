Squid Game: Staffel 2 hat endlich einen Release-Termin und jetzt steht sogar das Ende der Netflix-Serie fest

Lee Jung-jae war zuletzt als Jedi-Meister Sol in der Star-Wars-Serie The Acolyte zu sehen. Für Squid Game: Staffel 2 kehrt er in der Rolle von Seong Gi-Hun zurück. Bildquelle: Netflix.

Das lange Warten auf Squid Game: Staffel 2 hat endlich ein Ende! Nach mehr als drei Jahren steht jetzt der Release der neuen Folgen auf Netflix fest: Am 26. Dezember 2024 gehen die tödlichen Spiele um viel, viel Geld in die nächste Runde.

Nicht nur das: Im selben Atemzug hat Netflix die dritte Staffel und damit gleichzeitig das Ende von Squid Game angekündigt. Season 3 soll bereits 2025 folgen und das große Finale der südkoreanischen Serie darstellen.

Zur Feier des Tages hat Netflix ebenfalls einen neuen Teaser-Trailer zu Staffel 2 von Squid Game veröffentlicht. Der verrät nicht allzu viel, heizt dafür aber schon mal ordentlich die Stimmung für den Release der neuen Folgen im Dezember an:

0:57 Squid Game: Offizielles Teaser-Video zu Staffel 2 der Netflix-Serie

Worum geht es in Staffel 2 von Squid Game?

Ein paar, aber wenig überraschende Details zur Handlung von Staffel 2 verrät Serien-Schöpfer Hwang Dong-hyuk in einem offenen Brief an Squid-Game-Fans:

Seong Gi-hun, der am Ende von Staffel 1 Rache geschworen hat, kehrt zurück und nimmt erneut an den Spielen teil. Bekommt er seine Rache? Klar ist: Der Frontmann ist auch diesmal kein einfacher Gegner. Der heftige Zusammenprall ihrer beiden Welten wird in Staffel 3 fortgesetzt – dem Serienfinale, das nächstes Jahr Premiere feiert.

Staffel 2 von Squid Game startet jetzt am 26. Dezember 2026 bei Netflix. Für die neuen Folgen kehren unter anderem diese alten Bekannten zurück:

Lee Jung-jae als Seong Gi-hun

Lee Byung-hun als Frontmann Hwang In-Ho

Wi Ha-Jun als Hwang Jun-Ho

Gong Yoo als der Salesman/Mann im Anzug

Die neuen Darsteller für die zweite Season hat Netflix derweil im folgenden Video vorgestellt:

1:45 Squid Game 2: Das globale Serienphänomen kehrt zurück und zeigt die neue Besetzung

Was die Zukunft sonst für Squid Game bereithält

Squid Game startete 2021 bei Netflix und mauserte sich in kürzester Zeit zu einem globalen Phänomen. Von dem finanziellen Erfolg hatte der Serien-Schöpfer allerdings nur wenig. Zu dem Zeitpunkt plante Hwang Dong-hyuk außerdem noch gar keine zweite Staffel, weswegen sie auch so lange auf sich warten ließ.

In der Zwischenzeit schlug Netflix aus der Begeisterung für Squid Game aber fleißig weiter Kapital und brachte unter anderem eine Reality-Show dazu auf die eigene Plattform. Das Spin-Off erntet aufgrund unmenschlicher Bedingungen bei den Dreharbeiten allerdings viel Kritik.

Außerdem arbeitet Kult-Regisseur David Fincher (Sieben, The Killer) weiter an einem US-Remake von Squid Game. Mehr dazu könnt ihr bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen.

Mehr dazu, was aktuell bei Netflix passiert, erfahrt ihr unter den Links oben.

Wie gut hat euch Squid Game gefallen? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 2 der Netflix-Serie aus Südkorea? Habt ihr nach der langen Wartezeit überhaupt noch Interesse an den neuen Folgen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!