Die Google Stadia App ist da - Spielen ist aber noch nicht möglich

In gut einer Woche startet Google Stadia. Wer eine Founders-Edition vorbestellt hat, soll ab dem 19. November seinen Code für die Pro-Version bekommen und mit dem Spiele-Streaming loslegen können.

Die App ist allerdings jetzt schon verfügbar. Scheinbar will Google vor dem eigentlichen Release sicherstellen, dass die Funktionalität gewährleistet ist. Die App selbst ist 72 MByte groß und findet sich im App Store.

Öffnet man diese, wird man von einem Destiny-2-Wallpaper begrüßt und hat zwei Optionen. »Jetzt Starten« oder »Du hast keinen Einladungscode?«.



Bei »Jetzt Starten« muss man das Google-Konto wählen, das mit der App permanent verknüpft wird.

Ein Accountwechsel ist auf dem Gerät dann erstmal nicht so einfach möglich. Für weitere Schritte in der App muss ein Einladungscode eingegeben werden, der Versand erfolgt aber erst ab dem 19. November - noch ist also Geduld nötig.

Wählt man die Option »Du hast keinen Einladungscode?« kann man sich nur für den Newsletter anmelden, um auf dem Laufenden zu bleiben in Sachen Stadia.

Bei der App-Auswahl im Play-Store lässt sich anhand der Screenshots aber zumindest schon mal ein Blick hinter den Begrüßungsbildschirm werfen.

Bekommt Stadia Konkurrenz durch Steam?

Gleichzeitig sieht es so aus, dass Googles Streaming Dienst prominente Konkurrenz bekommen könnte. Es gibt Hinweise, dass auch Valve an einem Cloud Gaming-Service für Steam arbeitet. Von SteamDB wurde im Code Update für Partnerseiten eine Funktion mit eben jenem Namen gefunden.



Nähere Informationen dazu gibt es nicht, aber die Industrie scheint sich aktuell allgemein in die Richtung Streaming-Dienste zu entwickeln.

Valve is working on "Steam Cloud Gaming" according to partner site code update. Partners will need to sign an addendum to their terms.



Could this be a competitor to @GoogleStadia?https://t.co/7AQ9YxCol8 — Steam Database (@SteamDB) November 6, 2019

Neben Google Stadia gibt es bereits PSNow, über das selbst am PC PS4-Titel gespielt werden können, Microsoft arbeitet schon seit längerem an Project xCloud und sogar die Telekom will mit Magenta Gaming etwas vom Streaming-Kuchen abhaben. Dazu kommt Shadow PC (siehe unseren Test), wo sich gleich ein ganzer Windwos-10-PC in der Cloud mieten und für Game Streaming einsetzen lässt.

