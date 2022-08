Lebenszeichen von Stalker 2: Neuer, herrlich grauenhafter Gegnertyp vorgestellt

Der 8. August ist bei Katzenfans wahrscheinlich knallrot im Kalender markiert - an diesem Datum wird nämlich jedes Jahr der Weltkatzentag zelebriert! Und nachdem der Platformer Stray die flauschigen Fellknäuel gerade erst zu neuem Videospiel-Ruhm geführt hat, lassen es sich auch die Entwickler von Stalker 2 nicht nehmen, ihre ganz eigene Version einer Miezekatze vorzustellen.

Natürlich handelt es sich dabei um ein fürchterliches Biest, das euch das Gesicht vom Schädel reißen möchte - hat irgendjemand was anderes erwartet? Bayun , wie der neue Gegnertyp heißt, sieht aber nicht nur cool aus, sondern klingt auch spielerisch sehr interessant.

Alle Infos und Concept Art dazu findet ihr hier im Artikel, mehr über die Open World lest ihr in unserem großen FAQ:

151 16 Mehr zum Thema Stalker 2: Alles, was ihr zu Heart of Chernobyl wissen solltet

Die Mutanten-Katze von Stalker 2

Schaut euch zuerst nochmal dieses freundliche Mutanten-Gesicht an, das euch in der Zone aus der Dunkelheit anstarren wird:

Was ist ein Bayun? Dieses katzenhafte Monster ist keine Erfindung von Entwickler GSC Game World, sondern stammt aus der slawischen Sagenwelt. Und weil seine tödliche Klauen und Reißzähne ja nicht erschreckend genug wären, bringen diese Mutanten noch eine ganz besonders fiese Fähigkeit mit: Sie können dank Hautlappen an der Kehle alle möglichen Geräusche imitieren, auch die menschliche Sprache.

Seid also auf der Hut, wenn ihr durch die verseuchte Zone schleicht und plötzlich Hilfeschreie hört. Vielleicht ist dort wirklich jemand in Not - aber vielleicht lockt euch auch ein hungriger Bayun in eine Falle!

Es ist der erste Auftritt von lebenden Mutantenkatzen im Stalker-Universum, bisher waren nur vereinzelt ausgestopfte Exemplare zu finden. Dank Unreal Engine 5 dürften Bayun und andere Monster wunderbar schrecklich aussehen - bisherige Trailer wecken ja bereits große Grafik-Hoffnungen:

Allerdings verläuft die Entwicklung von Stalker 2 alles andere als glatt. GSC Game World ist ein ukrainisches Entwicklerstudio, das wegen der russischen Invasion teilweise nach Prag umziehen musste, einige Mitarbeiter stehen derzeit aktiv an der Kriegsfront. Hier lest ihr mehr über die extrem schwierigen Bedingungen.

Ein festes Release-Datum gibt es bisher nicht, angepeilt ist das zweite Quartal 2023. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten dazu gibt!