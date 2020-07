Stalker 2 ist hochoffiziell aus dem Sack: Entwickler GSC Game World stellt den neuen Tschernobyl-Shooter auf dem Xbox Games Showcase vor. Wir sehen einen ersten Trailer, der auch einen wichtigen Aspekt klar macht: Anders als in den Vorgängern spielen wir in einer Sperrzone ohne künstliche Unterbrechungen - Stalker 2 hat eine richtige Open World.

In einer Pressemeldung gehen die Entwickler genauer auf Stalker 2 ein. Der Ego-Shooter will seine Vorgänger in vielen Punkten übertreffen. Neben der Open World kommt die hübschere Grafik der Unreal Engine 4 zum Einsatz. Aber auch alte Stalker-Werte kommen nicht zu kurz.

Stalker 2 will alte und neue Stärken vereinen

Stalker 2 macht vieles neu, besinnt sich aber auch auf die alten Stärken der Serie: Stalker 2 setzt auf Fraktionen und Monster, die persistent die Spielwelt durchstreifen und ständig miteinander interagieren.

Dadurch entsteht das typische »Emergent Gameplay«, da die KI-Gegner eigene Ziele verfolgen, die manchmal mit den Plänen des Spielers kollidieren können. Das soll dafür sorgen, dass jeder Spieler einen einzigartigen Spieldurchlauf erlebt.

Stalker 2 will wie die Vorgänger eine abgeschlossene Story bieten, die durch Spielerentscheidungen in verschiedene mögliche Enden mündet. Die Geschichte dreht sich wie bekannt um die Menschen, welche die postapokalyptische Sperrzone Tschernobyls durchstreifen - genannt Stalker.

GSC erklärt, dass die hochgelobte Atmosphäre der Vorgänger wieder ein Eckpfeiler ist:

"Mit S.T.A.L.K.E.R. 2 schaffen wir endlich das, was wir von Anfang an machen wollten. Zum ersten Mal in der Serie wird euch die Zone als postapokalyptische offene Welt - eine der größten bisher - zur Verfügung stehen.

Dies ist unsere bisher immersivste Welt und wir erschaffen sie mit der Liebe und Leidenschaft, die diese Umgebung verdient. Mit unserer bisher fortschrittlichsten Technologie war die Zone noch nie so großartig wie heute. Und es liegt an euch, sie zu erobern - oder für immer verloren zu sein."

Einen Release-Termin bleiben die Entwickler allerdings weiterhin schuldig. Neu dagegen ist die Info, dass Stalker 2 als erster Ableger der Serie neben dem PC auch auf Xbox Series X erscheint.