Die britische Zeitschrift MCP Develop, die über die Videospielindustrie in Großbritannien berichtet, hat im Gespräch mit einem Mitarbeiter des Studios neue Informationen zu Star Citizen und dessen Singleplayer-Kampagne Squadron 42 zu Tage gefördert.

Unter anderem verrät Carl Jones, Chief Operating Officer bei Cloud Imperium Games (CIG) mehr über die Pläne für Squadron 42 und dessen Nachfolger. Dabei geht es um die Vorhaben der Entwickler für den Zeitraum der nächsten fünf Jahre. Wenn ihr euch fragt, welche neuen Features und Inhalte Star Citizen noch dieses Jahr bekommen soll dann schaut euch unser Video mit Experte Patrick an:

Star Citizen als »richtiges« MMO

Was Star Citizen angeht, gilt natürlich nach wie vor die Aussage Chris Roberts, das MMO solle nie fertig sein und stattdessen immer weiterentwickelt werden. Trotzdem möchten viele Spielerinnen und Spieler sowie Supporter natürlich wissen, wann das Spiel etwa die Alpha-Phase verlässt oder sogar eine Release-Version bekommt. Hier gibt uns das Interview immerhin einen kleinen Anhaltspunkt.

Aufhänger des Artikels ist nämlich das Vorhaben von CIG, seine Studios zu vergrößern und Abteilungen wie den Support auszubauen. Bis 2027 sollen diese Pläne umgesetzt werden und zu dieser Zeit, so bemerkt Carl Jones, wird das Studio ein »sehr großes MMORPG« betreiben.

Seine Aussage lässt immerhin darauf schließen, dass Star Citizen zu dieser Zeit schon in einer Version zur Verfügung steht, die sich anders als die aktuell spielbare Alpha als funktionsfähiges MMO bezeichnen lässt und damit auch inhaltlich ausgebaut sein wird. Ob Star Citizen dann eine Beta oder eine noch fortgeschrittenere Version sein soll, bleibt aber offen.

Der Weg des Spiels ist aber noch weit, auch wenn Star Citizen durchaus Fortschritte macht, wie Michael Graf mit seinen Gästen im Podcast erläutert:

Squadron 42 soll Nachfolger bekommen

Weiterhin soll im Jahr 2027 auch spätestens die Singleplayer-Kampagne Squadron 42 erschienen sein, denn: »Zu dieser Zeit werden wir den beziehungsweise die Nachfolger für Squadron 42 entwickeln.« Dass der seperate Einzelspielermodus in mehreren Episoden erscheinen sollte, ist schon seit Jahren klar, doch der Release verzögert sich so lange, dass Kollege Peter längst alle Geduld mit Squadron 42 verloren hat. Der erste Trailer zu Squadron 42 ist übrigens schon etwa 10 Jahre alt:

Immerhin kommen die Entwickler wohl nun bei der Fertigstellung der Singleplayer-Inhalte für Star Citizen schneller voran:

Nachdem man im März 2020 das Team von Squadron 42 ins Homeoffice schickte, sind die Entwickler nun wieder ins Büro zurückgekehrt. Man habe festgestellt, berichtet Jones, dass die Arbeit von zu Hause aus nicht ideal sei, um Videospiele zu erschaffen, obwohl es den Entwicklern zunächst sehr leicht fiel, sich umzugewöhnen.

Die Rückkehr zum Arbeiten vor Ort hat laut Jones die Stimmung und die Moral des Teams augenblicklich verbessert. Der Fortschritt bei Squadron 42 habe sich außerdem dadurch merklich beschleunigt.

Jones hofft, dass auch die Präsenz von Chris Roberts vor Ort dem Team zukünftig hilft, schneller mit Squadron 42 voranzukommen. Nachdem sich Roberts lange Zeit vor allem in Los Angeles aufgehalten habe, kehre er nun für längere Zeit nach Großbritannien zurück, von einem Zeitraum zwischen einem und zwei Jahren ist die Rede.

Trotz allem will Jones natürlich keinen Release-Termin oder Zeitraum nennen: »Wir wollen dieses Spiel fertigstellen, aber das passiert erst dann, wenn es bereit ist«, so betont er im Artikel. Es bleibt zu hoffen, dass ein Release nicht mehr ganze fünf Jahre entfernt ist und die Fans so lange durchhalten.