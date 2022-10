Star Citizen: 9 Minuten langer Leak zeigt mehr von Squadron 42, als wir seit Jahren gesehen haben

Passend zum 10-jährigen Jubiläum von Star Citizen gibt es Neues zur heißerwarteten Singleplayer-Kampagne Squadron 42 – jedoch nicht von offizieller Seite. Ein Leak zeigt uns über neun Minuten Videomaterial des Spiels.

Noch vor wenigen Tagen war die Citizencon voll im Gange. Eine Einordnung zu den Ankündigungen der Messe findet ihr in der Experten-Analyse bei GameStar Plus:

Was gibt es zu sehen?

Das geleakte Material soll knapp ein Jahr alt sein und spiegelt somit nicht den aktuellen Stand von Squadron 42 wider. Nichtsdestotrotz schauen die Szenen schon recht vielversprechend aus. Zumal sollen das allesamt In-Engine-Aufnahmen und keine nachgerenderten Sequenzen sein. Das geleakte Video könnt ihr euch auf YouTube ansehen.

Umgebungen: Der Leak zeigt uns atmosphärische Planeten, futuristische Innengebäude und dazu noch ein paar Raumschiffe.

Der Leak zeigt uns atmosphärische Planeten, futuristische Innengebäude und dazu noch ein paar Raumschiffe. Weltraumschlacht: Am Ende des Videos können wir eine großangelegte Schlacht im All sehen. Ob diese Szenen in Squadron 42 auch letztlich spielbar sind oder nur aus Zwischensequenzen bestehen werden, ist noch unklar.

Am Ende des Videos können wir eine großangelegte Schlacht im All sehen. Ob diese Szenen in Squadron 42 auch letztlich spielbar sind oder nur aus Zwischensequenzen bestehen werden, ist noch unklar. Schauspieler: Wir können im Video die Ingame-Köpfe von einigen Schauspielern bestaunen, die am Projekt beteiligt sind. Beispielsweise sehen wir Liam Cunningham, der vor allem als Daavos Seewerth aus Game of Thrones bekannt ist. Das sind nicht die einzigen Gesichter mit Wiedererkennungswert in Squadron 42. In folgender Galerie findet ihr weitere Schauspieler, die im Singleplayer vorkommen werden:

Das letzte Mal, das auch nur annähernd so viel zusammenhängendes Videomaterial von Squadron 42 veröffentlicht wurde, war Ende 2019. Damals gab es einen sogenannten Visual Teaser für die Kampagne, der einen vergleichbaren Stil hatte. In unserem Video zeigen wir nicht nur den, sondern auch andere Gameplay-Präsentationen und checken zusammen mit YouTuber Knebel, was aus den versprochenen Features geworden ist:

Was ist der aktuelle Stand von Squadron 42?

Von offizieller Seite wissen wir noch immer recht wenig über Squadron 42. Star Citizen-Chef Chris Roberts will sich auch auf kein Release-Datum festlegen. Gerüchte besagen, dass der Release noch weitere zwei Jahre entfernt sein könnte, in Roberts’ offenem Brief im Mai klang es aber so, als ob das Projekt in den letzten Schritten der Entwicklung steckte. Kollege Peter kann sich schon länger nicht mehr wirklich auf die Kampagne freuen:

Was haltet ihr von Star Citizen?

In den letzten zehn Jahren hat sich das Sci-Fi-MMO stark verändert. Wir wollen daher wissen, wie ihr zu Star Citizen steht. Nehmt also gerne an folgender Umfrage teil:

Falls ihr noch mehr zu Star Citizen erfahren wollt, seid ihr genau an der richtigen Adresse!