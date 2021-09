Star Citizen macht ab sofort deutlich, dass manche verkauften Schiffe bisher noch gar nicht existieren. Es handele sich vielmehr um Konzepte, die mit Echtgeld bezahlt werden, um die weitere Entwicklung des Weltraumspiels zu finanzieren. Grund für die Änderung ist eine Beschwerde der britischen Werbeaufsicht Advertising Standards Authority (ASA).

Konkret störte sich die ASA an einer Werbeanzeige im Newsletter, in der die »letzte Chance, sich das Schiff Gatac Railen zu sichern« beworben wurde. Fans wie Reddit-User Matzy hatten sich darüber beschwert - mit Erfolg. In den Augen der Behörde wurde nicht klar genug gemacht, dass dieses Schiff noch gar nicht im Spiel existiert - es handelt sich nur um ein Konzept. Ein entsprechender Hinweis fehlte und wird nun im Pledge Shop nachgeliefert.

Ganz unten auf der Seite zur Gatac Railen steht jetzt:

"Disclaimer: Die Gatac Railen wird zum ersten Mal als limitiertes Vehikel-Konzept angeboten. Das bedeutet, das Fahrzeug ist in Entwicklung, aber noch nicht bereit, in eurem Hangar ausgestellt oder in Star Citizen geflogen zu werden. Es wird in einem späteren Patch zum spielbaren Inhalt.



(…) Wenn ihr uns mit dem Kauf einer Railen unterstützt, bekommt ihr ein Ersatzvehikel in Star Citizen, für die Zeit, bis die Railen im Spiel verfügbar ist. Dieses Ersatzvehikel wird ein derzeit spielbares Schiff von ähnlicher Größe und Funktion wie die Railen sein.



Wir bieten Pledge-Schiffe an, um die Entwicklung von Star Citizen zu finanzieren. Die Einnahmen, die wir durch solche Fahrzeuge erzielen, ermöglichen uns, mehr Features in die Welt von Star Citizen einzubauen. Diese Vehikel werden für In-Game-Credits verfügbar sein und / oder anderweitig im Spiel verdienbar werden. Sie werden nicht benötigt, um das Spiel zu starten oder Erfolg darin zu haben."