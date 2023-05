Star Trek: Raumschiff-Liebhaber bekommen auf einer neuen Webseite den ultimativen Fan-Service

Einen so ambitionierten Fanservice sieht man selten.

Die Website The Roddenberry Archive will einen alten Trekkie-Traum verwirklichen: Sie lässt euch eine digitale Version der Brücke der Enterprise betreten und in aller Gemütlichkeit erkunden! Wir zeigen euch, was ihr dort alles machen könnt.

Was bietet die Website genau?

Zu Besuch auf der Enterprise: Auf The Roddenberry Archive könnt ihr die Brücken diverser Versionen der Enterprise betreten und euch dort frei bewegen und umschauen. Man kann auch mit einigen Gegenständen wie Sitzen interagieren. Außerdem sind die Grafik und der Detailgrad für ein solches Projekt wirklich beeindruckend.

Ein Einblick in einen traumhaften Arbeitsplatz. Quelle: PC Gamer

Geschichtsunterricht: Ein weiteres Highlight sind die Hintergrundinformationen zu den Raumschiffen. Neben den wichtigsten Eckdaten erhaltet ihr umfassende Informationen zur Geschichte der Enterprise. Sogar die Registriernummern der einzelnen Schiffe sind vermerkt.

Ein stilsicheres Menü: Ein letztes Highlight, das wirklich jedes Trekkie-Herz zu schmelzen bringt, ist die Gestaltung des Menüs. Dieses könnte nämlich mit seinem Blocksystem auf schwarzem Hintergrund glatt aus Star Trek selbst stammen. Das geschieht allerdings auf Kosten der Übersichtlichkeit. Wenn man sich jedoch erst mal in die friemelige Navigation eingefuchst hat, ist sie durchaus nachvollziehbar aufgebaut.

Habt ihr die Website The Roddenberry Archive schon mal besucht oder habt es in Zukunft vor? Seid ihr überhaupt Star-Trek- oder Sci-Fi-Fans? Für welches Franchise und welchen Bereich würdet ihr euch ein ähnliches Projekt wünschen? Wir wollen eure Meinung hören, also schreibt sie doch gerne in die Kommentare!