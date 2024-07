Star Wars rudert schon jetzt bei einem kleinen aber wichtigen Detail aus The Acolyte zurück

In einem neuen Star-Wars-Roman erfahren wir mehr über die Geschichte von Yord (Charlie Barnett) und Jecki (Dafne Keen). Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die erste Staffel von The Acolyte ist zu Ende und noch immer steht offen, ob es mit der Serie weitergeht. In der Zwischenzeit wurde auf der San Diego Comic-Con von Lucasfilms verkündet, dass zumindest die Geschichte zweier beliebter Figuren bald fortgesetzt wird.

Yord und Jecki bekommen ein Prequel, das ein Detail aus The Acolyte verändert

Nunja, wirklich fortgesetzt wird die Geschichte um die junge Padawan Jecki und den Jedi Yord nicht. In einem 2025 erscheinenden Jugendroman soll es um die Vorgeschichte der beliebten Acolyte-Figuren gehen.

Falls ihr The Acolyte noch nicht gesehen habt: Vorsicht, Spoiler!

In der fünften Episode der Serie sterben beide Figuren einen brutalen Tod, was ihre Fanbase ziemlich getroffen hat. Aber noch müsst ihr euch von den beiden nicht verabschieden, denn Lucasfilms kündigte im Zuge der San Diego Comic-Con einen Prequel-Roman an, in der sie auf ihre erste gemeinsame Mission geschickt werden.

In dessen Beschreibung heißt es:

Während ihre Jedi-Meister das politische Chaos aufräumen, das einer von ihnen hinterlassen hat, werden Jedi-Padawan Jecki und ihr am wenigsten gemochter Padawan Yord als Ehrengäste in ein planetenweites Ritual des Erwachsenwerdens hineingezogen. Das erste Ritual verläuft gut, aber als die Veranstaltung unterbrochen wird, müssen Jecki und Yord all ihre Fähigkeiten einsetzen und zusammenarbeiten, um einander - und ihre neuen Freunde - vor Gefahren zu schützen.

Aufmerksame Fans denken sich jetzt »Nanu? Ihre erste Mission? Ich dachte Jecki ist erst in The Acolyte ihre erste Mission angetreten!« und damit habt ihr vollkommen recht. In der Serie wurde Jeckis Auftrag, Osha zu ergreifen, als ihre erste Mission bezeichnet.

Was war denn nun Jeckis erste Mission? Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die Beschreibung des Buches deutet allerdings an, dass Jecki bereits früher auf Abenteuerreise war, auch wenn es sich dabei wohl eher um ein unbeabsichtigtes Unterfangen handelte. Mit 18 Jahren wäre Jecki in The Acolyte, was Padawan-Missionen angeht, ohnehin eine Spätzünderin gewesen. Oft sind Padawan bereits im minderjährigen Alter unterwegs.

Yord auf der anderen Seite wird erstmals selbst als Padawan auftreten, was für eine interessante Dynamik zwischen den beiden sorgen könnte und die etwas angespannte Stimmung bei ihrem Aufeinandertreffen in The Acolyte erklären würde.

Das bisher namenlose Buch, das von Tessa Gratton geschrieben wird, erscheint voraussichtlich am 29. Juli 2025. Gratton schrieb früher bereits für das Literaturprojekt Star Wars: The High Republic, das sich mit der Epoche 200 Jahre vor Star Wars Episode I beschäftigt.

Dass Star Wars es mit gewissen Details manchmal nicht so genau nimmt, konnte man bereits in anderen Ablegern des Universums sehen.