Ahsoka: Ein winziges Detail verknüpft den neuesten Star-Wars-Schurken ausgerechnet mit Snoke

Die Ahsoka-Serie hat eine ganze Palette an Bösewichten zu bieten: Baylan Skoll (Ray Stevenson) ist der vielleicht interessanteste von ihnen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Mit Ahsoka hat ein neuer Bösewicht die Bühne des Star-Wars-Universums betreten: Baylan Skoll - dargestellt vom erst im Mai 2023 verstorbenen Schauspieler Ray Stevenson. Noch wissen wir über den mysteriösen, dunklen Jedi nicht allzu viel. Einem aufmerksamen Zuschauer ist allerdings jetzt eine Parallele zu Snoke aufgefallen.

Ihr wisst schon: Der Oberste Anführer der Ersten Ordnung in Episode 7 und 8, von Andy Serkis dargestellt wurde. Da Ahsoka zwischen der originalen Trilogie und den Sequels spielt, handelt es sich genau genommen um ein Prequel dazu.

Baylan und Snoke - beide stylisch

Um was geht es jetzt genau? Der Twitter- beziehungsweise X-Account StarWarsOnly macht darauf aufmerksam, dass Baylan Skoll einen Ring trägt, der verdächtig stark an den von Snoke erinnert: Die Form des Rings ist gleich und beide scheint ein Obsidian zu zieren.

Fun Fact: Über den Ring von Snoke wissen wir, dass sich der aus Material einer Höhle unter Darth Vaders Festung auf Mustafar zusammensetzt. Natürlich muss es sich dabei nicht um den exakt gleichen Ring handeln, den Baylan Skoll und Snoke tragen, die Parallelen sind aber allemal auffällig.

Das Detail kann auch alles oder nichts bedeuten, doch im Star-Wars-Universum hat eigentlich so gut wie jedes Detail einen tieferen Sinn - sei es, ob das von Anfang an so geplant war oder nachträglich zurechtgeschustert wurde. Obsidian wird im Star-Wars-Universum übrigens auch so mit der dunklen Seite assoziiert, Vaders Rüstung besteht zum Beispiel auch teilweise aus dem Material.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die neuen Schurken von Ahsoka

Wer sind Baylan Skoll und Shin Hati? Bisher wissen wir über Skoll ohnehin nur, dass er sich selbst und seine Schülerin Shin Hati (Ivanna Sakhno) definitiv nicht als Jedi bezeichnet. Beide verdingen sich gerade im Auftrag von Lady Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) als Söldner, die den imperialen Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) aus dem Exil zurückzubringen versucht.

Trotzdem scheint das ehemalige Mitglied des Ordens einen gewissen Respekt ihnen gegenüber zu hegen und seine Meister/Schülerin-Beziehung spiegelt definitiv die von Ahsoka und Sabine wider. Shin trägt ja sogar einen Padawan-Zopf. Und an der Seite von Baylan und Shin findet sich noch ein mysteriöser Bösewicht, hinter dem zumindest einige Fans die Rückkehr eines legendären Star-Wars-Charakters vermuten: dem Inquisitor Marrok.

Wollt ihr mehr über Ahsoka erfahren und was die neue Serie über das Star-Wars-Universum offenbart, dann werft ihr am besten einen Blick auf die folgenden Links:

Was haltet ihr von der möglichen Verbindung zwischen Baylan Skoll und dem Obersten Anführer Snoke: Hat das Detail tatsächlich etwas auszusagen oder ist euch das zu sehr an den Haaren herbeigezogen? Wie gut gefällt euch Ashoka bisher? Und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an kommende Star-Wars-Filme und -TV-Serien? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!