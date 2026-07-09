Der Steam Summer Sale endet heute: Für Kurzentschlossene hier noch mal alle unsere Empfehlungen

Diese Angebote solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Im Steam Summer Sale sind viele Spiele satt reduziert; darunter auch Assassin's Creed Shadows.

Wie heißt es so schön: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Aus diesem Grund muss auch der Steam Summer Sale nun zu seinem Ende kommen. Die große Rabattaktion in Valves Spieleshop endet am heutigen 09. Juli um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Aber keine Panik: Bis dahin sind noch ein paar Stunden Zeit, um die wichtigsten Titel von eurer Wunschliste in den Einkaufswagen zu befördern oder sich - solltet ihr so gar nicht wissen, was ihr denn kaufen wollt - bei uns noch ein paar Empfehlungen durchzulesen.

Zum Abschluss des Steam Summer Sales haben wir daher hier noch einmal all unsere Empfehlungsartikel für verschiedene Spielegeschmäcker und Gemütslagen für euch versammelt - und sogar noch ein paar frische Empfehlungen obendrauf gepackt. Denn im Summer Sale sind so unglaublich viele famose Spiele im Angebot, dass man sie gar nicht alle auf einmal empfehlen kann.

Unsere bisherigen Empfehlungen zum Summer Sale

Für kühle Köpfe: Den Anfang machen ganz Sommer-typisch sieben starke Spieleempfehlungen, mit denen ihr garantiert auch bei hohen Temperaturen cool bleibt; darunter u.a. Dave the Diver, A Short Hike und Oxygen not Included. Wenn ihr euch also nach einer Abkühlung sehnt, dann schaut doch mal hier vorbei.

Steam Sale 7 coole Spiele zum kleinen Preis, die bei heißen Temperaturen für Erfrischung sorgen von GameStar Redaktion

Für den kleinen Geldbeutel: Für all diejenigen, die ihr Budget lieber für den Sommerurlaub zusammenhalten wollen, haben wir hier eine Empfehlungsliste mit sechs famosen Titeln, die im Steam Sale aktuell weniger als einen Euro kosten; darunter Metro 2033 und Hotline Miami. Kauft ihr sie alle zusammen, müsst ihr weniger als 6 Euro auf die Ladentheke legen.

Für Nostalgiker: Ihr sehnt euch nach den einfachen Tagen eurer Kindheit in den späten 90ern oder frühen 2000ern? Kein Problem, dann haben wir mit diesem Empfehlungsartikel genau das Richtige für euch! Darin stellen wir euch sechs Spiele vor, an die viele von euch wohl irgendwo im Hinterkopf noch wohlige Erinnerungen haben dürften.

Mehr zum Thema Im Steam Summer Sale sind 6 Spiele unserer Kindheit reduziert, an die wir seit 25 Jahren nicht mehr gedacht haben von Dimitry Halley

Für Entdecker: Ihr wollt endlich mal ein paar Geheimtipps entdecken, die bei vielen Spielern völlig unter dem Radar fliegen? Dann schaut euch mal diese Empfehlungsliste an. Darin stellen wir euch fünf weniger bekannte, aber nichtsdestotrotz richtig gute Steam-Spiele vor; darunter u.a. das blutig-gedärmige Action-Adventure Carrion.

Für Sparfüchse: Wer nach Rabatten jagt, dem empfehlen wir einen Blick auf unsere Liste der besonders stark reduzierten Titel. Hier findet ihr nur Spiele, die zu mindestens 90 Prozent reduziert sind; darunter u.a. Disco Elysium und die Mass Effect Legendary Edition.

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Für Gangster: Wer hingegen mal etwas Ausgefalleneres probieren möchte, dem empfehlen wir einen Blick auf die Liebeserklärung unseres Autoren Tristan an die Yakuza-Reihe. Auch deren Spiele, die auf aberwitzige Art und Weise den Alltag innerhalb der japanischen Mafia verarbeiten, gibt's im Steam Summer Sale gerade mächtig reduziert.

Mehr zum Thema Eine RPG-Reihe hat meinen gesamten Spielegeschmack einst komplett neu definiert und so günstig wie jetzt konntet ihr sie noch nie nachholen von Tristan Gudenrath

Ein paar weitere Empfehlungen haben wir außerdem in unserem Überblicksartikel zum Start des Summer Sales 2026 für euch zusammengestellt. Darin empfiehlt euch unser Autor Jesko unter anderem Ghostwire: Tokyo. In dem Action-Adventure legt ihr euch in der japanischen Hauptstadt mit Geistern und Dämonen aus der fernöstlichen Mythologie an.

Diese Titel legen wir euch außerdem ans Herz

Assassin’s Creed Shadows

29:10 Assassin's Creed Shadows bringt die Open World-Reihe endlich wieder auf Kurs

Autoplay

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Ubisoft Quebec | Release: März 2025 | Sale-Preis: 31,50 (55 Prozent Rabatt)

Jesko: Dass ich ein riesen Japan-Fan bin, sollte mittlerweile den meisten GameStar-Lesern bekannt sein. Deswegen war ich umso glücklicher, als Ubisoft 2024 endlich ein Assassin's Creed im feudalen Japan ankündigte. Das Setting war über die Jahre von Fans immer wieder vehement gefordert worden.

Die beiden Hauptfiguren von Shadows stehen für zwei sehr unterschiedliche Spielweisen: Shinobi Naoe verkörpert die Ninja-Fantasie. Sie geht leise vor, klettert über Mauern und Dächer und erledigt ihre Feinde per Wurfstern und versteckter Klinge aus dem Hinterhalt. Samurai Yasuke ist dagegen der Mann fürs Grobe. Er kommt mit Katana, Keule und Gewehr durch die Vordertür und kann ordentlich austeilen.

Mein persönliches Highlight ist aber die Open-World, die die Kansai-Region Zentraljapans erstaunlich realitätsnah nachbildet. Viele Orte ähneln ihren historischen Vorbildern bis ins Detail. Im Summer Sale könnt ihr das Spiel jetzt so günstig abgreifen wie nie zuvor. Und für rund 30 Euro macht ihr hier wirklich nichts verkehrt.

Ryse: Son of Rome

2:05 Ryse - Story-Trailer zum PC-Release via Steam

Genre: Action | Entwickler: Crytek | Release: Oktober 2014 | Sale-Preis: 3,50 Euro (65 Prozent Rabatt)



Phil Elsner: Jeder erinnert sich noch an Crysis. Aber Ryse ist das vergessene Crytek-Spiel. Und vergessen wurde es meines Erachtens zu Unrecht. Denn erstens spielt sich das römische Schwert-Gekloppe immer noch echt toll und zweitens sieht das Spiel grafisch selbst nach 12 Jahren noch besser aus als die meisten neuen Releases. Ganz klar der Beweis, dass die CryEngine echtes Hexenwerk ist!

Aber ganz ernsthaft: Für den Preis einer Tasse Kaffee bekommt ihr hier die dramatische Rachegeschichte eines Legionärs in der römischen Armee mit brutalen und fantastisch inszenierten Kämpfen serviert. Das ist streng linear und zugegeben nicht sonderlich komplex, aber sehr stimmungsvoll und transportiert die Fantasie der antiken Kriegsführung wie kaum ein anderes Spiel. Und in Zeiten, in denen gefühlt alles eine Open World und Loot in achthundert Seltenheitsgraden hat, ist so eine cineastische Singleplayer-Erfahrung überraschend erfrischend.

Metaphor: ReFantazio

3:22 Metaphor: ReFantazio entführt euch in eine mittelalterliche Fantasy-Welt

Genre: JRPG | Entwickler: Atlus | Release: Oktober 2024 | Sale-Preis: 28c Euro (60 Prozent Rabatt)

Mary Marx: Wer die Persona-Spiele liebt, kommt an Metaphor nicht vorbei. Das JRPG stammt nämlich aus der Feder derselben Entwickler. Obwohl viele Gameplay-Mechaniken wie das Vergehen von Tagen, das Einhalten von Deadlines und das Erwecken innerer Kräfte ähnlich sind, spielt Metaphor nicht in der Gegenwart, sondern in einem Fantasy-Universum, in dem Menschen alles andere als normal und entspannt sind.

Bei dem Versuch, unseren ins Koma gefallenen Prinzen wiederzuerwecken, lernen wir Stück für Stück unsere Crew kennen und lieben. Jeder einzelne von ihnen hat seine eigene Geschichte zu erzählen und entwickelt sich im Verlauf der Story immer weiter. Gepaart mit dem rundenbasierten und fordernden Kampfsystem wird daraus ein absolut klassisches Gesamtpaket, das seinem Genre alle Ehre macht. Und das Beste daran: Wenn ihr keinen Bock auf den klassischen Grind habt, könnt ihr das gesamte Spiel auch Grind-frei im Stroymodus durchspielen.

Dominions 6 - Rise of the Pantokrator

Genre: Rundenstrategie | Entwickler: Illwinter | Release: Januar 2024 | Sale-Preis: 26 Euro (40 Prozent Rabatt)

Dennis Zirkler: Wer braucht schon gute Grafik, wenn man als Drachengott, als feuerspeiender Baum oder als … Springbrunnen eine ganze Fantasy-Welt erobern kann? Mit Dominions 6 bekommt ihr den wohl komplexesten 4x-Geheimtipp überhaupt. Die Optik ist zwar veraltet, aber das Gameplay reißt alles wieder raus.

Mit über 80 Fraktionen, unzähligen Zaubern und tausenden verschiedenen Einheiten könnt ihr hunderte Stunden versenken und habt gerade einmal an der Oberfläche gekratzt. Euch sollte allerdings klar sein, worauf ihr euch einlässt: Dominions 6 ist ein absolutes Spiel von Nerds für Nerds - und hat eine unglaublich steile Lernkurve. Ein Blick ins 449-seitige Handbuch könnte vor dem Kauf helfen, einzuschätzen, ob das Ganze überhaupt etwas für euch sein könnte.

Wild Woods

Genre: Coop-Roguelite | Entwickler: Octofox Games | Release: Dezember 2024 | Sale-Preis: 4,95€ (67 Prozent Rabatt)

Gloria H. Manderfeld: Wenn ihr Katzen mögt, bis zu drei Freundinnen oder Freunde habt, die ebenfalls gerne zocken und ein denkwürdiges Abenteuer erleben wollt, dann ist Wild Woods genau das richtige für euch. Für nicht mal einen Fünfer zieht ihr im Team als Katzen-Abenteurer durch einen gefährlichen Wald und haltet dabei euren mit Vorräten und Waren beladenen Holzwagen am Laufen. Den verteidigt ihr gegen alles, was euch während der Reise an den Kragen will, bekämpft fiese Bosse im Team und sammelt nebenher nützliche Ressourcen für die Weiterfahrt.

Lasst euch aber von der niedlichen Comicoptik nicht täuschen, so cozy, wie es aussieht, spielt sich Wild Woods nicht: Nur gemeinsam gelingt das Überleben, ohne Absprachen taugen auch die besten Waffen nichts. Das neueste Spielupdate führt euch in ein fieses Frostbiom, in dem ihr euch den Weg mit Fackeln erleuchtet und Ressourcen auftauen müsst, bevor ihr sie sammeln könnt. Dabei liegt es generell ganz bei euch, welche Wege durch die stetig neu zusammengestellte Umgebung ihr suchen wollt: Geht ihr lieber auf Nummer sicher oder wählt ihr eine Herausforderung, bei der besondere Gegner lauern, aber auch ein höherer Gewinn?