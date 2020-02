Der Publisher EA hat in einer Telefonkonferenz bekannt gegeben, dass Star Wars Jedi: Fallen Order ihre Erwartungen übertroffen hat. Von den angepeilten acht Millionen Exemplaren konnten das Spiel ganze zehn Millionen absetzen. Andrew Wilson, CEO der Firma, erklärt:

Trotz der starken Spielerbasis will man jedoch nicht auf Live-Service setzen. Auf die Nachfrage, wie eine nachträgliche Form der Monetarisierung aussehen könnte, erläutert Wilson, dass sich Star Wars Jedi: Fallen Order und Spiele wie Apex Legends oder Fifa Ultimate Team voneinander unterscheiden. Da es sich nur an Einzelspieler richtet, müsse man andere Wege einschlagen.

Ob EA wirklich plant, die Jedi-Serie künftig um weiterführende Bezahlmodelle zu erweitern, ist unklar. Laut Wilson gäbe es in diesem Bereich noch nichts anzukündigen. Seine Antwort klingt allerdings ein wenig danach, als gebe man sich mit dem Erfolg des Spiels zufrieden und lasse Respawn Entertainment weiterhin freie Hand. Den weiteren Wert des Spiels sehe man darin, dass es für neue Abonnenten von Services wie Origin Access sorgen werde.

"Das Team, das daran arbeitet, ist eines der kreativsten unserer Firma und in der ganzen Industrie. Momentan denken sie darüber nach, wo die Reise für Spieler hingeht, denen diese Art des Gameplays gefällt. Wir sind gespannt zu sehen, was ihnen einfällt.



In der Zwischenzeit denke ich, dass Fallen Order in den nächsten Jahren einer der zugkräftigsten Katalog-Seller sein wird und sicher dabei helfen kann, unsere Abonnements wachsen zu lassen, wenn es in den verschiedenen Abo-Services der einzelnen Plattformen angeboten wird."