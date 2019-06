Star Wars Jedi Fallen Order: Keine Wahl zwischen heller & dunkler Seite

Der große Scheideweg für jeden Machtnutzer: Folge ich dem hellen Pfad der Jedi-Ritter oder wähle ich die dunkle Seite der Sith? In Star Wars Jedi: Fallen Order wird euch diese Entscheidung abgenommen - das verraten zumindest die Entwickler im Rahmen der ersten Gameplay-Ankündigung auf der EA Play 2019. Eine weitere Begründung gibt es nicht: »So ist es eben«, heißt es.

Doch hinter diesem Statement können sich mehrere Gründe verbergen. Vielleicht wird euch die Wahl genommen, weil Hauptfigur Cal ohnehin im Verlauf der Geschichte mit dem Seitenwechsel hin zu den bösen Kollegen zu kämpfen hat. So verhielt es sich beispielsweise über weite Strecken bei The Force Unleashed, allerdings bekam man dort im Finale trotzdem die Wahl. Oder Entwickler Respawn will eben auf der hellen Seite der Macht eine ganz spezielle Geschichte erzählen.

Da stellt sich natürlich die Frage, ob es überhaupt Story-Entscheidungen im Spiel geben wird. Unser Chefredakteur Heiko Klinge ist just in diesem Moment drüben in Los Angeles und wird die Entwickler im Interview danach fragen. Wir ergänzen diese News, sobald wir die Antwort bekommen. Bisher sieht Star Wars Jedi: Fallen Order nämlich nach einer ziemlich linearen Singleplayer-Erfahrung aus. Das gezeigte Demo-Level auf Kashyyyk wirkt wie ein ziemlich geradliniges Erlebnis.

In vielen Star-Wars-Spielen konnte man zwischen heller und dunkler Seite der Macht wählen. Die Jedi-Knight-Spiele rund um Kyle Katarn boten uns diese Chance bis auf eine Ausnahme in jedem Teil. Und in Knights of the Old Republic drehte sich ein Großteil der Story um das Ringen zwischen Jedi-Kodex und Sith-Philosophie.

Bis wir euch mehr darüber verraten können, empfehlen wir euch unsere erste Zusammenfassung der bisherigen Gameplay-Infos zu Star Wars Jedi: Fallen Order. Oder ihr schaut euch das Gameplay selbst an, den Clip gibt's unter diesem Absatz: