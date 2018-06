Die gestrige Ankündigung von Star Wars Jedi: Fallen Order fiel recht übersichtlich aus. Bisher ist nur sicher bekannt, dass man die Rolle eines Jedi zwischen Episode 3 und 4 übernimmt. Alles darüber hinaus bleibt noch Spekulation. Aaron Contreras, Narrative Lead bei Jedi Fallen Order, hat auf Twitter zumindest weiteres Material zum Rätselraten geliefert.

We're hiring for dialogue designers, cinematic designers and narrative *gameplay* designers. Come join us in a galaxy far, far away and push the envelope on interactive storytelling in the Star Wars universe!https://t.co/eYXVqCmlqG https://t.co/xfaG0izq8u