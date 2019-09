Star Wars Jedi: Fallen Order teasert im neuen Trailer Darth Vader an

Ein neuer Trailer zu Star Wars Jedi: Fallen Order ist erschienen und gibt in zahlreichen Story-Szenen Einblicke in das, was uns zum Release am 15. November 2019 erwartet. Neben Hauptfigur Cal Kestis nimmt auch seine Lehrmeisterin Cere Junda eine größere Rolle in den gezeigten Sequenzen ein. Sie hilft Cal dabei, in letzter Not der Second Sister zu entkommen, die als imperiale Inquisitorin mit Lichtschwert und Macht überlebende Jedi jagt.

Ein besonders Schmankerl: Um Sekunde 00:46 herum öffnet Cal Kestis mit der Macht einen alten Tempel, während im Hintergrund ein Voice-Over-Dialog der Second Sister zu hören ist. Mit auf der Tonspur: Das unvergessliche Atmen von Darth Vader, der sich hier eventuell im Gespräch mit seiner Dienerin befindet.

Zu wenig Identität? Jedi: Fallen Order kämpft vor allem gegen sich selbst

Natürlich könnte Vader auch eine Macht-Illusion sein, die wie in Episode 5 an den Tempel gekoppelt ist. Allerdings würde das weniger Sinn ergeben, schließlich hat Cal Kestis lange keine so persönliche Verbindung zum dunklen Lord der Sith wie Luke Skywalker. Ein Auftritt von Vader ist also durchaus vorstellbar. Ansonsten sehen wir im Trailer Kämpfe zwischen Cal Kestis und diversen Bestien, beispielsweise eine riesige Fledermaus. Der junge Padawan wird sich also nicht nur mit dem Imperium anlegen.

Die nächsten Infos zu Star Wars Jedi: Fallen Order dürfte es am 4. Oktober geben. Dann findet nämlich der sogenannte Force Friday statt, an dem weltweit Produkte zu den wichtigsten Star-Wars-Inhalten von Disney erscheinen, darunter Bücher und Comics zu Fallen Order, Episode 9 und der Mandalorian-TV-Serie.