Mod für Star Wars Jedi: Survivor macht Cal Kestis zu Darth Vader und das nicht nur optisch

Darth Vader ist dank einer Mod in Jedi: Survivor spielbar.

Sehnt ihr euch auch danach, endlich mal in einem vollwertigen Action-Spiel als einer der ikonischsten Schurken aller Zeiten loszuziehen? Damit seid ihr nicht allein! Darth Vader zählt zu den populärsten Figuren aus der weit, weit entfernten Galaxis - doch spielbar ist er selten.

Falls ihr in Star Wars Jedi: Survivor statt in die Haut von Cal Kestis lieber in die schwarze Rüstung des mächtigen Sith Lords schlüpfen würdet, habt ihr jetzt dank einer neuen Mod die Gelegenheit dazu. Anders als bei vielen anderen Mods, handelt es sich hierbei auch nicht um eine rein visuelle Überarbeitung. Vader setzt sogar seine eigenen Kampfmanöver ein.

Allerdings hat das ganze einen nicht ganz unwichtigen Haken: Die Mod ist nicht kostenlos.

Darth Vaders eigenes Moveset

Darth Vader macht nicht nur einen so denkwürdigen Eindruck, weil seine Rüstung fesch aussieht und er gewichtige Sätze raushaut wie: Ich finde ihren Mangel an Glauben beklagenswert . Der Sith tritt auch gänzlich anders auf als der sprunghafte Cal Kestis und hat mehr als ein Lichtschwert gar nicht nötig. Dafür greift er viel häufiger auf seine monströsen Machtkräfte zurück.

Um sich also wirklich wie Vader zu fühlen, muss die Mod mehr leisten, als einen Kostümwechsel. Genau das macht sie auch! Vader greift mit seinen eigenen Animationen an und setzt auf zum Teil komplett neue Machtangriffe: