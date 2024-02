Star Wars Jedi: Survivor räumt wichtigen Preis ab, der gar nicht aus der Gaming-Branche kommt

Star Wars Jedi: Survivor hat sich gegen vier andere Nominierungen für einen anerkannten Musikpreis durchgeschlagen.

Es war sicher kein unproblematischer Start, den Star Wars Jedi: Survivor letztes Jahr hinlegte. Mittlerweile hat sich das Action-Adventure aber von den technischen Mängeln erholt und glänzt in unserem Test mit einer starken Wertung von 89 Punkten. Jetzt heimst das Spiel von Respawn sogar einen der größten Preise in der Musikindustrie ein.

In unserem Test-Video könnt ihr euch selbst einen Eindruck zur Fallen-Order-Fortsetzung machen:

15:54 Star Wars Jedi: Survivor - Test-Video zur Fallen-Order-Fortsetzung

Star Wars Jedi: Survivor gewinnt Grammy

Am 5. Februar 2024 fanden in Los Angeles die alljährlichen Grammys statt. Die Auszeichnung zählt zu einem der wichtigsten amerikanischen Preise in der Musikindustrie.

Neben diversen Kategorien wird unter anderem ein Grammy für die Rubrik Beste Musik in einem Videospiel verliehen, der dieses Jahr an Star Wars Jedi: Survivor geht.

Neben dem Star-Wars-Titel von Respawn Entertainment, gab es vier weitere Nominierungen:

Der Grammy für die Kategorie »Beste Musik in einem Videospiel« wurde erst Februar 2023 eingefügt. Der allererste Preis der Rubrik ging an den Assassin's Creed Valhalla DLC: Die Zeichen Ragnaröks.

Vielleicht kann das Entwicklerstudio mit seinem nächsten Titel den verpatzten PC-Release seines Vorgängers schon bald wieder gut machen, ein dritter Teil der Jedi-Reihe rund um Cal Cestis ist nämlich bereits in Arbeit: Star Wars Jedi 3. Ein Releasetermin ist zwar noch nicht bekannt, aber alle bisherigen bekannten Infos könnt ihr hier nachlesen.

Welches Spiel hätte eurer Meinung nach den Preis für die beste Musik verdient? Und habt ihr Star Wars Jedi: Survivor mittlerweile gespielt? Falls ja, wie haben sich die anfänglichen Performance-Probleme auf euer Gameplay ausgewirkt? Habt ihr dem Titel nach den Patches eine neue Chance gegeben? Was ist für euch das beste Spiel im Star-Wars-Universum? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!