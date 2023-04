Star Wars: Die Macht ist mit Jedi Survivor bei den internationalen Wertungen

Darauf stößt Cal an: Jedi Survivor sahnt starke Wertungen auf Metacritic ab.

Cal Cestis ist zurück - und wie! Der einstige Padawan kann auch in Star Wars Jedi: Survivor überaus geschickt sein Lichtschwert schwingen und kassiert dafür bei den internationalen Wertungen fast durchweg positives Feedback.

Fünf Jahre nach dem Vorgänger Fallen Order hat unsere Hauptfigur nicht nur einen Bart bekommen, sondern ist mittlerweile auch ein voll ausgebildeter Jedi. Der Kampf gegen das Imperium ist aber noch lange nicht vorbei. Der Rotschopf stellt sich also mit altbekannten und neu gewonnenen Freunden den Unterdrückern.

Survivor: Die internationalen Wertungen im Überblick

Bei Metacritic erhält das Abenteuer aus einer weit entfernten Galaxis bisher einen Durchschnittswert von 86 Punkten. Von 84 eingegangenen Kritiken haben gerade mal fünf einen Score unter 75, welche damit unter mixed eingeordnet werden. Während wir in unserem Test aufgrund des fatalen technischen Zustands Survivor acht bis zehn Punkte abziehen, sind andere Kritiker gnädiger:

Das sagen die Tester zu Jedi: Survivor

VGC-Autor Jordan Middler ist hellauf begeistert von Survivor. Mit der vollen Punktzahl feiert er das Spiel mit folgenden Worten:

Star Wars Jedi: Survivor ist Star Wars in Bestform. Ein spannendes Adventure mit einem stellaren Cast, verbunden mit intelligenten, komplexen Kämpfen und riesigen neuen Welten, die es zu erkunden gilt. Abgesehen von den Performance-Problemen ist es locker eines der besten Star Wars-Spiele, die es je gab, und macht Lust auf weitere Geschichten aus den Abenteuern von Cal Kestis und BD-1.

Auch bei Screen Rant kann Survivor überzeugen und schnappt sich eine 90er-Wertung. Redakteur Kyle Gratton ist besonders von den Story-Verwebungen mit dem Star-Wars-Universum überzeugt:

Star Wars Jedi: Survivor ist ein leuchtendes Beispiel, wie eine eher isolierte Geschichte trotzdem mehrere Epochen der Star Wars-Zeitlinie erforschen kann, ohne sich zu sehr zu verstricken, während es gleichzeitig mit dem größeren, legendären Setting des Galaktischen Imperiums koexistiert.

GamingTrend-Autor Ron Burke zieht den Vergleich zu Fallen Order und spricht sogar schon von Preisen:

Star Wars Jedi: Survivor übertrifft seinen Vorgänger in jeder Hinsicht und bietet uns nicht nur mehr von dem, was wir geliebt haben, sondern auch ein riesiges, filmisches, zusammenhängendes Universum voller brandneuer, fesselnder Features. Das hier ist ein früher Anwärter auf das Spiel des Jahres.

Unser Kollege Maximilian Franke von GamePro gibt einen Abzug von fünf Punkten aufgrund der technischen Probleme, zeigt sich aber ansonsten auch überaus positiv:

Jedi: Survivor ist eine tolle Fortsetzung, die mit den Schwächen des Vorgängers aufräumt, zum Release aber bei der Technik schwächelt.

Skill Up hat zwar noch keine finale Review parat, warnt aber auf Twitter bereits vor der PC-Version wegen grauenhaften FPS und Performance, die nicht in den Einstellungen verbessert werden kann.

We Got This Covered geht mit den technischen Mängeln härter ins Gericht und vergibt einen Score von 60:

Star Wars Jedi: Survivor macht so vieles richtig, indem es die Geschichte von Cal Kestis fortsetzt und den bisher besten Lichtschwertkampf in einem Spiel zusammen mit einigen riesigen Umgebungen zum Erkunden bietet. Leider kommt es auch mit einer ganzen Reihe von technischen Schwierigkeiten und Framerate-Problemen auf den Markt, die frühen Spielern die schlimmste Erfahrung geben. Spieler haben etwas Besseres verdient.

Werdet ihr mit dem Kauf von Star Wars Jedi: Survivor lieber noch warten, bis sich die technischen Probleme weitestgehend gelöst haben oder vertraut ihr in einen starken Day-1-Patch? Oder interessiert euch Survivor sowieso nicht, weil euch das Gameplay nicht zusagt?