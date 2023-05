Star Wars Jedi: Survivor - Neuer PC-Patch ist live, aber freut euch nicht zu früh

Kann der neue PC-Patch für Jedi: Survivor endlich die gröbsten Baustellen beheben?

Update vom 1. Mai 2023, 18:31 Uhr: Wie versprochen haben wir nun auch eigene Messungen vor und nach dem Patch durchgeführt. Das Ergebnis ist leider nicht das erhoffte.

Das ging fix! Offenbar möchte EA sein Versprechen, wochenlang Patches für Star Wars Jedi: Survivor zu veröffentlichen, wirklich wahr machen. Denn vor wenigen Minuten wurde ein neues Update speziell für die PC-Version veröffentlicht, das wir natürlich direkt für euch unter die Lupe genommen haben.

Die kompletten Patch-Notes für den PC

Nanu? Normalerweise posten wir die vollständigen Änderungshinweise für Patches aufgrund ihrer ausschweifenden Länge doch erst auf einer separaten Seite 2 unserer Artikel. Der Grund, weshalb wir diesmal anders verfahren, ist simpel - denn das hier sind die vollständigen, PC-exklusiven Änderungen des heutigen Updates:

Performance-Verbesserungen für das Rendering mit deaktiviertem Raytracing

Der Patch fällt mit einer Größe von 5,5 GB (Steam) bzw. 1,38 GB (EA-App) relativ moderat aus, bei der Steam-Fassung müsst ihr dennoch einiges an Geduld mitbringen, da fast der gesamte Spielinhalt über eure Festplatte geschoben werden muss, was bei knapp 120 GB einiges an Zeit in Anspruch nimmt.

Ein weiteres Update erscheint morgen, am 2. Mai 2023. Dann aber exklusiv für Konsolen. Dort gibt es mehr Änderungen, was aber schlicht daran liegt, dass die PC-Version diese Fehlerbehebungen und Optimierungen bereits mit dem Day-One-Patch vergangene Woche erhalten hat. Falls ihr auf PS5/Xbox Series X zockt, könnt ihr die Änderungshinweise dem nun folgenden Tweet entnehmen:

Verbessert der Patch die Performance?

Wir haben flugs sämtliche Feiertagsfestlichkeiten für euch unterbrochen, sind aus den Plüschpantoffeln geschlüpft und haben uns von der Couch geschält, um den Patch für euch auszuprobieren.

Leider haben wir keine guten Nachrichten. Machen wir es kurz: Ja, auf unserem Testrechner haben sich die maximalen FPS etwas verbessert. Dafür haben wir plötzlich sogar wieder mehr Nachladeruckler in weitläufigen Arealen und leicht niedrigere durchschnittliche und minimale FPS!

Star Wars Jedi: Survivor

1920 x 1080 Pixel, Core i7-11800H, RTX 3070 Mobile, 32 GB DDR4-3200 MHz, Windows 11 Max. FPS

Avg. FPS

Min. FPS Detailstufe "Episch", RT aus, nach dem Patch 76 57 31 Detailstufe "Episch", RT aus, vor dem Patch 71 60 33 0

16

32

48

64

80

Nicht nur die Performance von Jedi: Survivor lässt zu wünschen übrig, auch optische Bugs versalzen die Bantha-Suppe noch gehörig. Den Fans zuliebe bleibt deshalb zu hoffen, dass das nächste Update nicht lange auf sich warten lässt.

Habt ihr den neuen PC-Patch bereits installiert und konntet ihr bereits reinspielen? Wenn ja, würden uns natürlich auch eure Erfahrungswerte interessieren, schließlich kann sich das Ergebnis mit jeder Rechner-Konfiguration ändern. Habt ihr Performance-Verbesserungen festgestellt oder ist bei euch alles beim Alten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!